Registro de la vacuna contra el COVID-19 comienza esta semana para adultos mayores de 75 años

NORWALK.- Los adultos mayores de Connecticut de 75 años o más que no estén en cuidados a largo plazo podrán registrarse para la vacuna contra el COVID-19 a partir de esta semana.

Las vacunas comenzarán a aplicarse el lunes 18 de enero, informó el gobernador Ned Lamont.

“No llame ni se presente en los consultorios médicos”, advirtió el director de operaciones de Lamont a los adultos mayores, porque las vacunas gratuitas se administrarán en clínicas más grandes que pueden manejar la aglomeración de pacientes.

Comenzar las vacunas para los adultos mayores de 75 años con registro, marca el primer paso de Connecticut hacia la vacunación de las personas en la población general, conocida como la Fase 1B.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccination—Phases#phase1b.

Es un esfuerzo por minimizar el caos que otros estados, en particular Florida, han visto cuando abrieron las vacunas.

Los primeros grupos en la Fase 1A, que comenzó en diciembre, incluyen los trabajadores de la salud, residentes y personal de los hogares de ancianos, instalaciones de vida asistida y socorristas médicos.

El lanzamiento se produjo cuando el Estado anunció 7 mil 364 nuevos casos confirmados de COVID-19 desde el viernes, una tasa de prueba positiva del 6.3 por ciento.

La cantidad de personas en los hospitales de Connecticut con COVID-19 aumentó en 33 a mil 142, aún por debajo del pico reciente de mil 269.

Lamont informó, el lunes pasado, de 92 muertes más, lo que aumentó el número de fallecidos en Connecticut a 6 mil 416.

Las inscripciones para los adultos mayores que viven de forma independiente se realizarán en dos pasos: una inscripción, seguida de un mensaje de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que permita a las personas hacer una cita real.

El jueves pasado, la oficina del Gobernador planea entregar un sitio web para que aquellos que califiquen puedan visitar y un número de teléfono al que pueden llamar para ayudarlos a programar una cita si no pueden hacerlo en línea.

Pero el lunes de esta semana, el Departamento de Salud de la ciudad de Fairfield saltó temprano, publicando un enlace al Sistema de Administración de Administración de Vacunas federal, o VAMS, donde los adultos mayores de 75 años pueden registrarse. El sitio web es https://fairfieldct.org/covidvaccinesurvey?fbclid=IwAR04j33Dfo-HKU8J4Mc-01rIjbSmEG5GH9TqJDw5UaLB2eBGn2Y67lIhrEU.

“Se requerirá prueba de edad en la clínica”, señaló el Departamento en una publicación en su página de Facebook.

“Vamos a asegurarnos de que no queden vacunas en el estante al final del día”, comentó Lamont en su sesión informativa regular del lunes pasado desde el Capitolio estatal.

Si bien las personas de 75 años o más representan alrededor del 5 por ciento de la población, representan alrededor del 60 por ciento de las muertes atribuidas al coronavirus.

Continúa el debate sobre qué grupos deberían incluirse en la Fase 1B, que probablemente incluirá trabajadores no médicos de primera línea y prisioneros estatales.

“Estamos haciendo esto con cuidado, solo para que podamos medir el flujo de entrada. No es una cuestión de qué tan grande se expanda la Fase 1B. Hay tantas vacunas. Por favor sea paciente. Vamos a conseguir esto lo mejor que podamos”, agregó el Gobernador.

Connecticut rechazó los centros de vacunación por orden de llegada, que han creado largas filas, dolores de cabeza y decepción en algunos estados, en un sistema que el Gobernador calificó de difícil de manejar y que consume mucho tiempo. Su invitado del día, Patrick Charmel, presidente y director ejecutivo del Griffin Hospital en Derby, lo respaldó.

Charmel dijo que 10 mil personas en las seis ciudades del valle inferior de Naugatuck han sido vacunadas desde el 15 de diciembre en el programa del hospital, que pronto se expandirá a un sitio en la Progress Street en Shelton, que puede vacunar a mil 200 personas por día, el doble del total actual.

Habrá un programa para proporcionar transporte gratuito para los adultos mayores para llegar a los lugares de vacunación.

Charmel dijo que el hospital está trabajando con agencias de servicios sociales, organizaciones religiosas y consultorios médicos para contactar a los ancianos directamente para registrarse, especialmente aquellos con problemas de transporte.

Además, se están considerando los sótanos de las iglesias para los centros de vacunación.

La implementación de la Fase 1B no incluye a los cuidadores no remunerados de los adultos mayores, como los miembros de la familia que cuidan a sus parientes ancianos.

El subcomité de asignación del Grupo Asesor de Vacunas del Gobernador se reunirá esta semana y probablemente hablará sobre los cuidadores, así como sobre otros grupos, de acuerdo con el director de operaciones de Lamont, Josh Geballe.

El sitio de Fairfield informó a las personas que las personas que se registran pueden esperar un correo electrónico de los CDC dentro de las 24 horas, indicándoles cómo hacer una cita para su vacunación a través del sistema federal.