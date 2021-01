Hispano nombrado Jefe de Departamento de Seguridad Pública de la Universidad de Quinnipiac

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Pocos días después de que el alcalde Justin Elicker anunciara el retiro del jefe del Departamento de Policía de New Haven, Otoniel Reyes, el hispano fue nombrado Jefe del Departamento de Seguridad Pública de la Universidad Quinnipiac en Hamden.

“Estoy emocionado de darle la bienvenida a Tony a la comunidad de Quinnipiac”, declaró Tom Ellett, director de experiencia de la universidad.

“Tony tiene una amplia experiencia en todos los niveles de seguridad pública y servicio comunitario que lo posicionará para el éxito como jefe en un entorno universitario. El compromiso de Tony con la excelencia, la justicia, la equidad y la inclusión al liderar el Departamento de Seguridad Pública se alinea bien con los valores de la universidad. Espero poder colaborar con él y el importante papel que él y su Departamento desempeñan para garantizar un entorno seguro, acogedor y afectuoso para nuestros estudiantes”, agregó Ellett.

Entre las responsabilidades del nuevo rol de Reyes se encuentran desarrollar e implementar políticas y procedimientos que promuevan la seguridad y el bienestar en los tres campus de la universidad, asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de presentación de informes, colaborar con la facultad, el personal y los estudiantes para ofrecer programas educativos y servicios de seguridad pública, y servir como enlace con las agencias policiales federales, estatales y locales.

“El jefe Reyes ha proporcionado un liderazgo constante y orientador a nuestro Departamento de Policía durante uno de los años más desafiantes en la historia reciente. New Haven ha tenido la suerte de beneficiarse de su integridad, fuerza de carácter, compasión por la comunidad y ética de trabajo”, comentó el alcalde Elicker.

Nacido y criado en New Haven; Reyes sirvió en el Departamento de Policía de la Ciudad durante 21 años.

“Siempre estaré en deuda con los residentes de la ciudad de New Haven y mis compañeros de trabajo, al igual que las vidas que me ha tocado proteger. Seguiré siendo residente aquí y pasaré más tiempo con mi familia, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Este trabajo es agotador para la mente, el cuerpo y el espíritu, por eso admiro a todos mis compañeros oficiales por su incansable trabajo. Los extrañaré mucho a todos”, declaró Reyes.

Reyes se retirará de su puesto como jefe en la primavera. Su mandato como jefe finaliza en enero de 2022.

La Ciudad buscará un jefe interino para completar el resto de este mandato.