Hispana nombrada jefa interina de la policía

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La subdirectora Renee Domínguez será nombrada jefa interina del Departamento de Policía de New Haven en los próximos meses, anunció el alcalde Justin Elicker.

Elicker dijo que nombrará formalmente a Domínguez para el cargo en junio, luego de que el jefe de policía, Otoniel Reyes, anunció su salida.

El Alcalde elogió la experiencia de Domínguez y dijo que había demostrado un “liderazgo probado” durante sus dos décadas como oficial, que incluyen 18 años en New Haven, aptitud analítica y la capacidad de construir una relación compasiva con los residentes.

“Estoy agradecido de que haya aceptado asumir este papel”, le dijo Elicker a Domínguez, en un evento en las escaleras del Departamento de Policía de la Union Avenue.

Domínguez se unió al Departamento de Policía en 2002, ascendiendo de rango para ocupar varios cargos, incluido un largo período como gerente de distrito y, antes de ser nombrada asistente del jefe en julio de 2019, como jefa de la División de Servicios Familiares.

La hispana agradeció a Elicker y Reyes por creer en ella.

“Estoy muy emocionada de asumir este papel como jefe (interino). El departamento necesita estabilidad; la comunidad necesita estabilidad. Siempre es difícil cuando hay una transición y sé que, juntos, podremos hacer una transición sin problemas”, comentó Domínguez.

“Para la comunidad, espero poder guiarlos y trabajar con ustedes y colaborar con ustedes, y para los hombres y mujeres que están detrás de mí y patrullan estas calles, tengo muchas ganas de ser su jefa, y juntos vamos a seguir en el camino que siempre hemos recorrido, con integridad y confianza para la comunidad”, indicó la hispana.

Domínguez dijo que el Departamento seguía creyendo en la policía comunitaria.

Reyes y Elicker también dijeron que el nombramiento de Domínguez, en la medida de lo posible, ofrece estabilidad para el Departamento y la Ciudad.

Por su parte, el ex candidato de la Junta de Concejales, Rodney Williams, quien asistió al evento, expresó su preocupación de que sería difícil para los residentes establecer relaciones con el Departamento si el puesto de jefe continuaba cambiando.

Domínguez será la tercera persona en dirigir el Departamento desde julio de 2016, cuando Anthony Campbell fue nombrado jefe para suceder al jefe saliente Dean Esserman de forma interina.