Encuesta estima cerca de 2 mil 500 jóvenes sin hogar en CT

HARTFORD.- Casi 2 mil 500 personas menores de 25 años vivían en las calles en algún momento de 2020, según nuevas estimaciones de una red de agencias que atienden a las personas sin hogar.

El estudio publicado el lunes pasado encontró que las cifras aumentan a más de 7 mil 800 cuando se incluye a los jóvenes que se refugian temporalmente con amigos o familiares.

Madeline Ravich, asesora de desarrollo de la Connecticut Coalition to End Homelessness, dijo que eso es un 16% menos que el año anterior, pero sigue siendo un gran problema.

“Ya sea que se trate de 7 mil o 9 mil, sigue siendo un problema importante ya que estamos identificando a tantos jóvenes sin hogar, y tenemos que hacerlo mejor”, precisó Ravich.

Los números fueron extrapolados del censo anual de la población sin hogar de la organización sin fines de lucro realizado en enero pasado, por lo que no toman en cuenta el impacto económico de la pandemia.

El estudio estima que la población sin hogar incluye a casi 700 niños menores de 18 años.

Ravich dijo que muchos jóvenes sin hogar pasan desapercibidos y no piden ayuda directamente porque a menudo tienen poca fe en el sistema. Entonces, las agencias están trabajando con las escuelas para averiguar quién necesita ayuda y conseguirles una vivienda permanente.

“Necesitamos más ayuda para identificar personas en primer lugar y dotar de recursos al sistema”, agregó.

El conteo anual de la agencia de toda la población sin hogar se lleva a cabo el 26 de enero de este año.

Debido al COVID-19, no pueden enviar equipos de voluntarios a las calles, por lo que están coordinando con los funcionarios de las ciudades y los socios que sirven a las personas sin hogar en todo el Estado para el conteo de este año.