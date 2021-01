Disminuyen multas de tráfico en período 2019-2020

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- La cantidad de multas de tránsito emitidas por exceso de velocidad, conducción distraída y otras infracciones sufrió un desplome el año pasado, una caída que la policía atribuyó tanto a la pandemia de coronavirus como a la ley de responsabilidad policial.

El total de las boletas de infracción cayó de 216 mil 296 emitidas desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2019 a 74 mil 346 el año pasado durante el mismo período, según muestran las cifras del Poder Judicial del Estado.

El número de cargos (un solo boleto puede incluir más de un cargo) se redujo de 243 mil 305 a 85 mil 851 en la misma comparación.

Varios líderes sindicales de la policía dijeron que los oficiales se estaban alejando de la aplicación proactiva de tráfico debido a la ira y las preocupaciones por un proyecto de ley de responsabilidad policial que se convirtió en ley el otoño pasado.

“Esta retirada no es una conspiración organizada entre los policías, ni siquiera intencional. Es una reacción natural de los funcionarios a las acciones de la legislatura para protegernos a nosotros y a nuestras familias de responsabilidades indebidas y enjuiciamientos por motivos políticos”, declaró el presidente del sindicato de policías de East Hartford, Frank Iacono.

Por su parte, el presidente del sindicato de la policía de Manchester, el teniente John Rossetti, comentó que “obviamente, el COVID-19 hizo que los oficiales intentaran disminuir sus interacciones, si era posible. Pero igualmente importante, la aplicación de la ley simplemente ha soportado una falta total de apoyo de los líderes locales, los legisladores y gran parte del público en general “.

Sin embargo, varios portavoces del Departamento dijeron que la pandemia tenía más que ver con la disminución de las multas que con cualquier otra cosa.

“Abril fue el primer mes en que vimos una caída significativa, que fue claramente precipitada por la pandemia de COVID-19, anterior a cualquier discusión sobre el proyecto de ley de responsabilidad policial”, declaró el portavoz de la policía de Glastonbury, el teniente Corey Davis.

“Había menos automóviles en la carretera debido a que muchas personas trabajaban desde casa y al cierre de restaurantes y negocios minoristas”, precisó Davis,

El jefe de policía de West Hartford, Vernon Riddick, manifestó que “los oficiales querían limitar su contacto personal con el público en ese momento para evitar la propagación de COVID- 19. No tengo evidencia o datos que respalden que los oficiales estén menos dispuestos a detener los vehículos debido al proyecto de ley de responsabilidad policial”.

Agregó que “sé que durante varios meses durante la pandemia, la gente trabajaba desde su casa. Como resultado, prácticamente no había tráfico de vehículos en las carreteras”.

El portavoz de la policía estatal, Josue Dorelus, declaró que “creo que es seguro decir que la diferencia es definitivamente el COVID-19. No es que haya falta de motivación para hacer cumplir las leyes “.

Controversia de responsabilidad

El proyecto de ley de responsabilidad se redactó después de protestas en todo el país impulsadas por los asesinatos policiales de George Floyd, en Minneapolis y Breonna Taylor, en Louisville.

Parte de la ley limita las circunstancias bajo las cuales la policía puede registrar vehículos cuando el conductor es detenido únicamente por infracciones de vehículos.

Un oficial no puede pedir el consentimiento del conductor para registrar un vehículo, y cualquier registro debe basarse en una causa probable, o “después de recibir el consentimiento no solicitado del conductor por escrito o grabado desde un equipo de grabación corporal o una cámara en las patrullas”.

Los oficiales dicen que la ley no es clara y obstaculiza su capacidad para descubrir armas o drogas ilegales durante las paradas de tráfico.

Pero el representante Steve Stafstrom, un demócrata de Bridgeport que ayudó a redactar el estatuto, dijo que la policía todavía tiene una amplia libertad.

“Todo lo que estamos hablando es de esos casos en los que alguien es detenido solo por una violación puramente de un vehículo de motor”, dijo Stafstrom, presidente del Comité Judicial de la Legislatura.

“Sabemos que es mucho más probable que las minorías estén sujetas a una búsqueda de consentimiento. En aquellos casos en los que no tenga una causa probable de que haya algún otro delito, no se puede solicitar registrar el automóvil de alguien”, finalizó Stafstrom.