Datos sobre propagación del COVID-19 en los restaurantes provocan controversia

NORWALK.- Los propietarios de los restaurantes manifestaron que los recientes datos publicados por el Departamento de Salud Pública de Connecticut, que parecen mostrar que los grupos de COVID-19 están centrados en su mayoria en los restaurantes, no muestran una imagen precisa.

El informe ha provocado aún más controversia en el debate continuo sobre las comidas durante la pandemia.

Según el reporte, los restaurante son uno de los sitios considerados como fuentes de infección por COVID-19, debido a que son de los lugares más visitados.

De acuerdo con un informe del Departamento, con fecha del 23 de diciembre de 2020, el total de conglomerados vinculados epidemiológicamente investigados por el equipo de brotes del Estado fue de 84.

La mayoría, 21 grupos, se informó en torno a los restaurantes, con 19 en los lugares de trabajo.

Chip Kohn, propietario de Beachland Group en West Hartford, señaló que la categorización es engañosa.

“Necesitamos ser clasificados como un espacio de trabajo porque eso es lo que somos. Nos difundimos como cualquier otro lugar de trabajo. Realmente esos datos exponen no a nuestros huéspedes ni a nuestros consumidores, sino a nuestros empleados”, indicó Khon.

Los datos estatales no muestran si los casos en los 21 grupos informados eran trabajadores de restaurantes o los consumidores.

John Paindiris, propietario de Effie’s Place en West Hartford, dice que si los funcionarios creen que los restaurantes están detrás de la propagación, entonces sus trabajadores deberían ser algunos de los primeros en recibir la vacuna en la Fase 1B del lanzamiento.

“Son lugares de trabajo y hay más restaurantes abiertos que oficinas en este momento, así que sí, habrá un porcentaje más alto proveniente de los restaurantes, porque tenemos un porcentaje más grande y una mayor cantidad de estos negocios que están funcionando en el Estado en este momento”, comentó Paindiris.

Aun así, la doctora Manisha Juthani, profesora asociada de medicina y epidemiología en la Facultad de Medicina de Yale, precisó que los restaurantes no estaban destinados al distanciamiento social.

“Los lugares no fueron diseñados para funcionar socialmente distantes, esa no fue la forma en que fueron diseñados. No es tan fácil tener habitaciones en entornos en los que es necesario tener varias personas diferentes”, argumentó

Juthani dijo que no recomendó comer en interiores durante la pandemia debido a la proximidad de personas que comen sin máscaras.

“Los restaurantes resultan ser una pobre víctima en todo esto, porque esa es la naturaleza del negocio de los restaurantes: ser desenmascarados”, indicó Juthani.

Los funcionarios del Departamento de Salud del Estado instaron a ser cautelosos al sacar conclusiones, diciendo que los datos no son representativos de todos los brotes en el Estado y no prueban definitivamente que la transmisión haya comenzado en estos lugares.

Esas instituciones hacen un seguimiento de los brotes en entornos de atención médica y educación superior, por lo que no se incluyen en el informe de la agencia.