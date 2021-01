FBI y Departamento de Justicia advierten sobre estafas acerca de vacunas contra el COVID-19

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Los estafadores están utilizando la llegada de las vacunas contra el COVID-19 para engañar a las personas, para que paguen por dosis o acceso temprano que nunca llegará, adviertieron las autoridades federales.

A medida que las vacunas contra el COVID-19 están más disponibles, ha habido un aumento en las estafas que buscan explotar el deseo de las personas de protegerse a sí mismas y a sus seres queridos del virus, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como los departamentos de policía locales y otras agencias de aplicación de la ley.

“Los miembros del público deben sospechar del contacto inesperado o no solicitado de cualquier persona desconocida que afirme tener información sobre una vacuna contra el COVID-19”, advirtió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Los estafadores a menudo usan llamadas de telemercadeo, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y visitas de puerta a puerta para ejecutar sus contras.

Entre las ofertas falsas reportadas a las fuerzas del orden se encuentran el acceso temprano a las vacunas o la entrada en una lista de espera de vacunas a cambio de dinero o información como un número de Seguro Social e historial médico.

Algunas de las señales de estafa sobre las vacunas según las autoridades son:

* Se le pide que pague de su bolsillo para recibir la vacuna.

* Se le pide que pague para poner su nombre en una lista de espera de vacunas o para obtener acceso temprano.

* Anuncios de vacunas a través de plataformas de las redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, en línea o de fuentes no solicitadas o desconocidas.

* Comercializadores que ofrecen vender o enviar dosis de la vacuna para pago.

CONSEJOS

* No haGA clic en enlaces de fuentes que no conozca. Estos enlaces podrían ser intentos de descargar virus en su computadora o teléfono celular.

* Ignore las ofertas en línea o por teléfono para las vacunas contra el COVID-19. Los proveedores de atención médica reales no le pedirán dinero ni información personal por teléfono o en línea.

* Nunca envíe dinero ni revele su número de Seguro Social, fecha de nacimiento, cuenta bancaria o números de tarjeta Crest a personas desconocidas. Es probable que la vacuna se ofrezca de forma gratuita en los Estados Unidos.

* No debe pagar para poner su nombre en una lista para obtener la vacuna.

* A las personas que creen que pueden haber sido estafadas pueden reportar a la Oficina de Investigación de Salud y Servicios Humanos al 800- HHS-TIPS (1-800-447-8477) o ingresar a la web https://tips.hhs.gov.

Además, pueden llamar al FBI al 800-CALL-FBI (800-225-5324) o ingresar a web https://fbi.gov o llamar a Medicare al 800-MEDICARE (800-633-4227).

* Para obtener información de confianza sobre las vacunas contra el COVID-19, pueden visitar las web.

– Oficina de Investigación de Salud y Servicios Humanos: https://oig.hhs.gov/coronavirus.

– FBI: https://fbi.gov/coronavirus.

– Departamento de Justicia: https://justice.gov/coronavirus.

– Los departamentos estatales de salud pública individuales también tienen información local confiable.