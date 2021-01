Piden que próxima fase de vacunación incluya a presos, maestros y trabajadores de tiendas de comestibles

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los residentes de entornos congregados, incluidos los presos y los trabajadores de primera línea, se encontraban entre los grupos recomendados para recibir la próxima ronda de vacunas contra el COVID-19 por un panel estatal, durante una reunión de dos horas que dejó muchas preguntas sin respuesta.

Durante la reunión remota, el subcomité de asignaciones del COVID-19 Vaccine Advisory Group del Estado sopesó una serie de intereses en competencia, mientras trataba de formular recomendaciones sobre quiénes se incluirán en la Fase 1b de la distribución de vacunas en Connecticut.

Aunque el gobernador Ned Lamont tiene la última palabra sobre el lanzamiento de la vacuna, ha indicado repetidamente que planea adherirse a las recomendaciones del grupo.

Durante la reunión, la comisionada interina de Salud Pública, la doctora Deidre Gifford, dijo que espera que la Fase 1b comience a finales de este mes, tan pronto como la demanda de los grupos incluidos en la Fase 1a comience a disminuir.

El Estado espera haber recibido alrededor de 213 mil dosis para finales de esta semana y estima que haya alrededor de 320 mil personas elegibles en la Fase 1a, que incluye a los trabajadores de atención médica de primera línea, residentes de los hogares de ancianos y socorristas médicos de emergencia.

Antes de que el panel llegara a su fecha límite de reunión de dos horas, el grupo había acordado que la siguiente fase de vacunaciones incluiría al menos a personas mayores de 75 años, así como al personal y a los residentes de los entornos congregados.

El panel incluyó a las personas encarceladas en el sistema de prisiones de Connecticut, además de los residentes de refugios para personas sin hogar y hogares grupales.

Además, agregaron a los cuidadores no compensados ​​de los adultos mayores a la siguiente fase.

El panel adoptó la guía de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) para los trabajadores de primera línea de la Fase 1b, incluidos LOS maestros y empleados de LOS supermercados, así como trabajadores de seguridad pública y transporte.

Sin embargo, la reunión terminó con muchos grupos todavía en el limbo, incluidos los residentes con trastornos intelectuales y del desarrollo y sus cuidadores, así como personas menores de 75 años con afecciones subyacentes que los hacen vulnerables al coronavirus.

Nichelle Mullins, presidenta deL Charter Oak Health Center y copresidenta del subcomité, terminó la reunión reconociendo las difíciles decisiones que enfrentó el grupo.

“Esta no es una discusión fácil. En última instancia, parece que vamos a dejar fuera a las personas solo por el número limitado de vacunas que tenemos disponibles y lo sabíamos desde el principio”, declaró Mullins.

Durante gran parte de la reunión de dos horas, el grupo se encontró sopesando prioridades difíciles forzadas por la alta tasa de mortalidad que afecta a la población anciana del Estado y a los grupos raciales desatendidos.

Lucharon por equilibrar un enfoque inclusivo para la siguiente fase con la adición de tantos grupos que ninguno de ellos recibió ninguna prioridad.

En un momento de la reunión, Gifford trató de recordarle al panel que la mayoría de las muertes en Connecticut se han concentrado entre sus residentes más antiguos.

La población incluida en la Fase 1b ya es más del doble del tamaño de las incluidas en la primera fase. Entre los trabajadores de primera línea y los residentes mayores de 75 años, el segundo grupo comprende a más de 800 mil personas. La decisión del panel, del martes pasado, de incluir a aquellos en entornos congregados agrega aproximadamente 50 mil más.

El panel se enfrentó a cómo abordar las desigualdades raciales y étnicas en el lanzamiento de la vacuna en Connecticut.

Reginald Eadie, director ejecutivo de Trinity Health, señaló datos que muestran las tasas de mortalidad más altas entre las poblaciones de afroamericanos, hispanos e isleños no hispanos del Estado.

El grupo acordó terminar de finalizar sus recomendaciones de la Fase 1b, así como el borrador de la guía para la Fase 1c en su próxima reunión, que aún no había sido programada.