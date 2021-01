Piden a ciudades que se unan para ayudar a identificar a personas sin hogar

- Publicidad -

HARTFORD.- La Connecticut Coalition to End Homelessness (CCEH) se asoció con la Conferencia de Municipios de Connecticut (CCM) para pedir a las ciudades que participen en el conteo Point-in-Time (PIT) de este año. Debido a COVID-19, la coalición no dependerá de los voluntarios de la comunidad este año.

En cambio, los profesionales de la extensión y el personal municipal participarán en el conteo PIT, completando encuestas sobre las personas que duermen en el frío o en lugares no destinados a la habitación humana.

El conteo PIT de este año se llevará a cabo el 26 de enero, dando tiempo al personal de extensión y a los empleados municipales para completar encuestas sobre las personas sin refugio.

La CCEH está buscando personal municipal para que participe mediante la presentación de una lista de lugares en sus ciudades donde han visto a personas durmiendo afuera en el pasado.

Las ciudades participantes pueden recibir crédito por participar en el PIT como parte de su solicitud de certificación de Sustainable CT.

El conteo PIT es el mayor evento nacional de recopilación de datos sobre las personas sin hogar. El conteo es requerido por el Congreso y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos.

Los datos recopilados a través del conteo PIT informan las futuras asignaciones de recursos para el próximo año.

El recuento PIT del año pasado identificó a 2 mil 904 personas sin hogar en la noche del recuento, una disminución del 4% con respecto al año anterior.

Esta cifra incluyó a mil 947 adultos individuales y 306 hogares familiares, incluidos 560 niños.

Los datos mostraron una disminución del 35% desde 2007, el conteo más bajo jamás registrado en el estado de Connecticut.

Los municipios pueden ser elegibles para recibir crédito por participar en el conteo PIT en la categoría de Sustainable CT’s Effective, Compassionate Homelessness Prevention, que Sustainable CT, CCM y CCEH implementaron conjuntamente en enero.

Esta nueva categoría de acción describe los pasos específicos que los municipios pueden seguir para prevenir y acabar con la falta de vivienda en su región.

Sustainable CT, CCEH y CCM desarrollaron la hoja de ruta como parte de My Town Cares, una campaña dirigida por la CCEH para que los municipios terminen con la falta de vivienda en los pueblos y ciudades de Connecticut. La CCEH brindará asistencia técnica a los municipios que participen en el conteo PIT de este año, abordando las necesidades de los residentes de la comunidad y tomando los pasos descritos en la hoja de ruta de Sustainable CT.

El conteo puntual de este año es posible gracias al apoyo del Departamento de Vivienda del estado de Connecticut, el Departamento de Servicios de Salud Mental y Adicciones de Connecticut y la Hartford Foundation for Public Giving.

Para obtener más información, pueden comunicarse con Madeline Ravich en [email protected]