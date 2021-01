Instan a trabajadores de la salud que se inscriban para recibir vacuna contra COVID-19

- Publicidad -

STAMFORD.- El Departamento de Salud de Connecticut instó a los trabajadores de la salud a que se inscriban en el programa de vacunas contra el COVID-19.

“Como saben, Connecticut se encuentra actualmente en la Fase 1a del lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19. Queremos animar a todo el personal sanitario que aún no lo haya hecho a programar una cita para recibir la vacuna contra el coronavirus”, declaró la agencia.

Si alguna organización de proveedores de atención médica aún no está registrada en el Vaccine Administration Management System (VAMS), debe designar a un representante para que complete la encuesta disponible en la web https://ct.gov/covidvaccine/employers. Esto le permitirá al empleador registrar a todos los empleados en su fuerza laboral para programar una cita de vacunación, explicó el Departamento de Salud.

Debe recibir acceso al VAMS para cargar listas dentro de las 24 horas posteriores a la presentación del formulario.

Si hay proveedores comunitarios o personas que no están afiliadas a los grupos médicos, pueden registrarse como personas no afiliadas en este enlace: https://dphsubmissions.ct.gov/Independent.

Una empresa pequeña que tiene problemas para registrarse en el VAMS también puede hacer que cada individuo se registre a través de la web https://dphsubmissions.ct.gov/Independent

“Por favor, dedique tiempo a que sus empleados reciban la vacuna. La mayoría de las plazas para clínicas nocturnas y de fin de semana están ocupadas actualmente, por lo que es importante programar una cita”, agregó una agencia.

“Si tiene preguntas, envíe un ticket al servicio de asistencia técnica del DPH en https://dph-cthelpdesk.ct.gov. Para obtener detalles sobre la elegibilidad de la Fase 1a, consulte aquí: https://ct.gov/covidvaccine/access”, añadió el Departamento de Salud.

SITIOS CON VACUNAS DISPONIBLES

Condado de Hartford

* CHC New Britain (New Britain)

* Windsor Health Department (Windsor)

* Wheeler Clinic (Hartford)

* St Francis Hospital (Hartford)

* CHC Hartford en CCMC (Hartford)

Condado de Litchfield

* Sharon Hospital, Sharon

Condado de Tolland

* Johnson Memorial Hospital, Stafford Springs

Condado de Middlesex

* CHC Middletown (Middletown)

* Middletown Health Department Mobile (Middletown)

* Middlesex Health (Middletown)

Condado de New Haven

* New Haven Health Department (New Haven)

* Fair Haven Community Health Center (New Haven)

* CHC Waterbury (Waterbury)

* Griffin Hospital Main Hospital (Derby)

* Waterbury Hospital (Waterbury)

Condado de Fairfield

* Stamford Health Department (Stamford)

* CHC Fifth Street (Stamford)

* Fairfield Health Department (Fairfield)