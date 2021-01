Dos oficiales acusados ​​de ser encontrados en hotel mientras estaban de servicio

- Publicidad -

NORWALK.- Dos policías de Norwalk fueron arrestados, el martes pasado, en relación con un incidente de octubre, cuando fueron encontrados en un hotel cuando se suponía que estaban de servicio.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales Michael DiMeglio y Sara Laudano se entregaron a la policía por cargos de hurto en segundo grado y peligro imprudente en segundo grado.

Laudano enfrenta un cargo adicional de riesgo de lesiones a un menor.

La sargento Sofia Gulino indicó que los arrestos se realizaron en relación con un incidente de octubre pasado cuando los dos oficiales faltaron de servicio.

A las 12:47 de la mañana del 10 de octubre, la policía dijo que los despachadores llamaron a Laudano por radio y teléfono celular, pero no pudieron localizarla.

Después de no poder localizarla, un supervisor rastreó su patrulla y la encontró en el Even Hotel en Norwalk.

Gulino dijo que enviaron a un oficial al hotel, donde supieron que Laudano y DiMeglio estaban juntos en una habitación de hotel. Cuando el oficial fue a la habitación, encontraron que “los oficiales no estaban en condiciones de responder a las llamadas de servicio”, agregó la sargento.

Posteriormente, ambos oficiales fueron relevados de sus funciones y puestos en licencia administrativa.

Tras el incidente, se inició una investigación “exhaustiva” sobre la conducta de los dos agentes, agregó Gulino.

Gulino dijo que la investigación descubrió información “sobre el alcance de la conducta de los agentes en las horas previas a la ubicación”, que “superó las violaciones de las políticas departamentales y se justificaba una investigación criminal sobre el incidente”.

La policía no reveló más información sobre las acciones de los dos agentes hasta que fueron encontrados.

El jefe Thomas Kulhawik confesó sentirse “consternado” por el comportamiento de los dos oficiales mientras estaban de servicio.

“Tenemos una gran expectativa de nuestros oficiales. Lo exigimos, al igual que nuestra comunidad, que tiene mucha confianza en ellos. No se tolerarán conductas intencionales que atenten contra esa confianza y vayan en contra de la misión y los valores de este departamento”, agregó Kulhawik.

Agregó que el Departamento ahora llevará a cabo una investigación interna sobre DiMeglio y Laudano, seguida de un proceso disciplinario.

“Estoy extremadamente decepcionado por el aparente incumplimiento de su deber tanto para con los ciudadanos de Norwalk como para con sus compañeros oficiales. No tendremos más comentarios hasta que se complete el proceso disciplinario”, señaló Kulhawik.

Tanto DiMeglio como Laudano fueron detenidos bajo una fianza de 75 mil dólares y se les dio una fecha de audiencia para el 16 de febrero.