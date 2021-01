Reportan problemas para acceder a resultados de pruebas de COVID-19

- Publicidad -

NORWALK – Si bien la Ciudad ha aumentado las oportunidades de prueba de COVID-19 en toda el área, algunos residentes reportaron que se están metiendo en problemas cuando se trata de obtener sus resultados.

Al menos tres personas que hablaron con Hearst Connecticut Media dijeron que tenían que ponerse en contacto con sema4, la empresa que gestiona los eventos de pruebas de COVID-19 de Norwalk, para obtener sus resultados después de haber sido evaluados en la Brien McMahon High School.

Se supone que los resultados son accesibles a través de un portal en línea.

Los pacientes que se hacen la prueba reciben un mensaje de texto con un enlace al portal e instrucciones sobre cómo configurar una cuenta.

Los resultados deben estar disponibles dentro de las 48 horas posteriores a la prueba.

Todos pudieron obtener los resultados de sus pruebas solo después de comunicarse con el servicio de atención al cliente de sema4.

Un residente dijo que cuando llamaron, descubrieron que su nombre estaba mal escrito cuando su información estaba ingresando al sistema. Otro dijo que sus resultados simplemente nunca se publicaron.

Sema4 emitió un comunicado en respuesta a estas quejas, diciendo que no tenían conocimiento de que nadie en Norwalk siguiera esperando los resultados de las pruebas más allá de los que se probaron la semana pasada.

Dijeron que solo alrededor del 5 por ciento de los pacientes se han visto afectados por estos problemas, que son el resultado de que la información personal se ingresa incorrectamente o que las personas no brindan toda la información necesaria para obtener resultados.

Un portavoz de la compañía dijo que el laboratorio está procesando actualmente 30 mil pruebas de COVID-19 a la semana, un número que dijeron es dos veces la cantidad de lo que estaban haciendo en noviembre y cuadruplica la cantidad de octubre.

En respuesta, la empresa agregó personal y aumentó sus horas de operación.

“Desde abril, hemos realizado cientos de miles de pruebas virales de COVID-19 en nuestro laboratorio de última generación en Branford”, declaró la compañía.

“La gran mayoría es para el estado de Connecticut, incluidas las pruebas emergentes que nos pidieron que realizáramos en Norwalk y otras partes del Estado durante los últimos meses. Al igual que muchas empresas en todo el país que ofrecen pruebas COVID-19, nos hemos enfrentado a algunos desafíos debido a que la demanda de pruebas ha aumentado enormemente. Las cosas no siempre salen a la perfección, pero hemos podido cumplir con nuestro compromiso de reestructuración la gran mayoría de las veces para las pruebas realizadas en sitios emergentes en Connecticut (y en otros lugares)”, añadió la empresa.

La compañía agregó que los retrasos se deben con mayor frecuencia a muestras de baja calidad o positivos de bajo nivel, que aumentan a medida que aumenta la tasa de positividad.

Josh Morgan, portavoz de la Ciudad, dijo que Norwalk ha estado dirigiendo a las personas a Sema4 cuando hay quejas sobre la obtención de resultados, ya que la Ciudad no es responsable de las pruebas.

Sema4 también realiza pruebas de COVID en Kent, Killingly, Milford, Stamford, Storrs, Tolland, Vernon, Watertown y Woodbridge.

Stamford está usando Sema4 para las pruebas en la Stamford High School los martes y domingos, así como para las pruebas emergentes, según Arthur Augustyn, portavoz de la Oficina del Alcalde.