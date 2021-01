Más de 160 ciudades en alerta roja por aumento de casos de COVID-19

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un total de 162 de las 169 ciudades de Connecticut se encuentran en alerta roja debido al aumento de las infecciones de COVID-19 en Connecticut.

Los únicos municipios que no están en alerta roja son: Colebrook, Union, Wilton, Warren, Cornwall Salisbury y Canaan.

Las comunidades entran en alerta roja cuando tienen 15 o más casos diarios de coronavirus por cada 100 mil personas durante un promedio de dos semanas.

Ahora hay 13 municipios con tasas de infección superiores a 70, incluidos los municipios más grandes como New Britain, Waterbury, Meriden, Hartford, Danbury y East Hartford.

Algunas ciudades más pequeñas como Old Saybrook, Plainfield y Middlebury también superan los 70 casos diarios por cada 100 mil habitantes durante el promedio de dos semanas.

De acuerdo con los datos estatales, también hay 18 ciudades que tuvieron una tasa de prueba positiva del 10 por ciento o más durante el período de dos semanas.

Connecticut promedió 47.2 casos diarios de coronavirus por 100 mil habitantes y una tasa de prueba positiva del 6.7 por ciento entre el 13 y el 26 de diciembre.

Los funcionarios de salud de Connecticut recomiendan para las comunidades que se encuentran en la zona roja:

* Limitar los viajes fuera de casa, evitar las reuniones con personas que no sean familiares. Las personas de alto riesgo deben quedarse en casa.

* Cancelar eventos públicos y limitar los puntos de reunión de la comunidad.

* Posponer todas las actividades bajo techo. Posponer las actividades al aire libre en las que no se pueda mantener el uso de máscaras o el distanciamiento social en todo momento.

* las Escuelas de pre-kindergarten al grado 12, en colaboración con el departamento de salud local y el superintendente, deben considerar más aprendizaje a distancia si los casos son mayores de 25 por cada 100 mil residentes por día durante un promedio de dos semanas.