Comienzan a entregar segunda ronda de pagos de impacto económico a millones de constribuyentes

- Publicidad -

STAMFORD. – El Internal Revenue Service (IRS) y el Departamento del Tesoro comenzaron a entregar una segunda ronda de Pagos de Impacto Económico, como parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus (CARES) de 2021, a millones de contribuyentes que previamente recibieron la primera ronda de pagos a principios de este año.

Los pagos iniciales del depósito directo comenzaron a llegar esta semana para algunos y continuarán los próximos días.

Los cheques en papel comenzarán a enviarse por correo también a partir de esta semana.

El IRS enfatizó que las personas elegibles no tienen que hacer absolutamente nada para recibir este segundo pago.

Algunos contribuyentes podrán ver los pagos de depósito directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de la fecha de pago oficial.

El IRS recordó a los contribuyentes que los pagos son automáticos y que no deben comunicarse con sus instituciones financieras o el IRS con preguntas sobre la fecha de pago.

Así como la primera ronda de pagos bajo la ley CARES, la mayoría de los beneficiarios recibirán estos pagos por depósito directo.

Para los beneficiarios de Seguro Social u otros quienes recibieron la primera ronda de pagos mediante la tarjeta de débito Direct Express, recibirán este segundo pago de la misma manera.

Cualquier persona que recibió en la primera ronda de pagos a principios del año, pero no recibe un pago vía depósito directo recibirá un cheque en papel, o en algunas instancias, una tarjeta de débito.

Para las personas en esta categoría, los pagos comenzarán a enviarse por correo la próxima semana y estos envíos terminarán en enero.

Si se promulga una nueva legislación para proveer un monto adicional al Pago de impacto Económico, estos se completarán lo antes posible.

Las personas elegibles que no recibieron ni el primer ni el segundo Pago de impacto económico este año pueden reclamarlo cuando presenten su declaración de impuestos del 2020 en el 2021.

El IRS pidió a los contribuyentes que no recibieron un pago este año que revisen los requisitos de elegibilidad cuando declaren sus impuestos del 2020. Muchas personas, incluidos los universitarios recién graduados, pueden ser elegibles para recibirlo.

Las personas verán que los Pagos de Impacto Económico (EIP) se refieren como el Crédito de Recuperación de Reembolso (RRC) en su Formulario 1040 o Formulario 1040-SR, ya que los EIP son un pago por adelantado de RRC.

Autorizado por la reciente legislación de la ayuda de COVID-19, la segunda ronda de pagos, o “EIP 2,” es generalmente de 600 dólares para individuos y mil 200 para parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos conjuntamente. Además, aquellos con hijos calificados recibirán 600 dólares adicionales.

De acuerdo con el IRS, los pagos son automáticos para los contribuyentes elegibles que presentaron una declaración de impuestos del 2019, aquellos que recibieron beneficios de jubilación del Seguro Social, sobrevivientes o beneficios por incapacidad (SSDI), de jubilación ferroviaria, así como Ingreso de Seguro Suplemental (SSI) y los beneficiarios de los Asuntos de Veteranos que no presentaron una declaración de impuestos.

Los pagos también son automáticos para toda persona que se inscribió exitosamente para recibir el primer pago en línea en la web IRS.gov, usando la herramienta Non-Filers antes del 21 de noviembre del 2020 o quienes presentaron una declaración simplificada y fue procesada por el IRS.

¿Quién es elegible para el segundo Pago de Impacto Económico?

* Generalmente, los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros, que no son reclamados como dependiente en una declaración de impuestos de otra persona, son elegibles para este segundo pago.

* Los individuos elegibles automáticamente recibirán un Pago de Impacto Económico de hasta 600 dólares para individuos o mil 200 para las parejas casadas, y hasta 600 dólares para cada hijo calificado. Por lo general, si declaró ingreso bruto ajustado en el 2019 de hasta 75 mil dólares para individuos y hasta 150 mil para las parejas casadas que declaran impuestos en conjunto y cónyuges sobrevivientes, recibirá el monto completo del segundo pago. Para las personas que declaran impuestos por encima de estos ingresos, la cantidad del pago será reducida.

PARA SABER

Las personas pueden verificar los estados del primer y segundo pago usando la herramienta https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment en la web IRS.gov. La herramienta se está actualizando con nueva información, y la agencia anticipó que la herramienta estará disponible nuevamente para los contribuyentes en los próximos días.