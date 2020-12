EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Ayuda a empresas afectadas por COVID-19

El alcalde de Bridgeport, Joe Ganim, anunció las subvenciones disponibles para las empresas pequeñas y minoritarias para ayudar en la prevención, preparación y respuesta al COVID-19 por parte de propietarios de empresas locales con fines de lucro en la ciudad de Bridgeport.

De acuerdo con las autoridades, los solicitantes pueden recibir hasta 25 mil dólares de ayuda.

Los usos elegibles de las subvenciones incluyen capital de trabajo y gastos operativos a corto plazo, inventario, pago a proveedores esenciales, gastos de publicidad o marketing relacionados con la publicidad de cambios en el horario comercial u ofertas, capacitación del personal y empleados en nuevos procedimientos operativos y hardware tecnológico recientemente adquirido relacionado con la adaptación a la pandemia.

Para obtener más información y presentar una solicitud, pueden visitar la web bridgeportct.gov/smbe o www.bridgeportct.gov/content/341307/341429/default.aspx.

La Ciudad aceptará solicitudes hasta el 15 de enero a las 2:00 de la tarde.

Encuesta para evaluar necesidades de inmigrantes

La Fairfield County’s Community Foundation y Norwalk ACTS, están llevando a cabo una evaluación sobre las necesidades que tiene la comunidad de inmigrantes en la ciudad de Norwalk.

Para participar en la encuesta pueden ingresar en la web https://www.surveymonkey.com/r/6ZV38MQ?lang=es.

Beneficios de desempleo

Los trabajadores directamente afectados por la pandemia de coronavirus que no pueden buscar trabajo activamente y los empleadores que están otorgando licencia, pueden usar el programa de trabajo compartido del Departamento de Trabajo, que permite a las empresas reducir las horas de trabajo y que esos salarios se complementen con el seguro de desempleo.

Las personas que trabajan por cuenta propia, incluidos los contratistas independientes y los trabajadores “subcontratados”, también pueden solicitar prestaciones por desempleo.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/DOLUI.

Pruebas gratuitas de COVID-19

Las pruebas gratuitas de COVID-19 están diosponibles en el Scalzi Park, en Stamford, y es operado por el Community Health Center

Está abierto de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, debido a la alta demanda, se evaluará el número de automóviles en fila a partir del mediodía y durante la tarde.

Las líneas pueden cerrar temprano si la demanda excede su capacidad para probar a todos en la fila antes de cerrar.

Para mayor información, pueden visitar la web www.chc1.com/covid-19-testing.

Evento navideño

El sábado 12 de diciembre, a partir de la 1:00 de la tarde, en 163 New Canaan Avenue, Norwalk, la organización Now More Than Ever Outreach Ministries llevará a cabo un evento navideño gratuito, dirigido a toda la familia.

Los asistentes podrán ver algunos de sus personajes navideños favoritos.

De acuerdo con los organizadores, los primeros 200 niños, de 2 a 10 años, recibirán y armarán una bolsa de regalos.

Se llevarán a cabo protocolos de seguridad, se requiere el uso de máscara y cumplir con el distanciamiento social.

Clases virtuales de inglés

Las personas de Westchester pueden aprender inglés en línea los martes, miércoles y jueves de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, del martes 3 de febrero al jueves 1 de abril.

Habrá también clases en línea los martes, miércoles y jueves, de 6:30 de la tarde a 9:00 de la noche, del martes 3 de febrero al jueves 1 de abril.

Las clases se ofrecerán también los sábados, de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, del 30 de enero hasta 15 de mayo.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a [email protected]. Además pueden llamar al 914-606-6607.