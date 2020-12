George Clooney hospitalizado después de un problema de salud durante rodaje de ‘The Midnight Sky’

- Publicidad -

George Clooney fue llevado al hospital después de que su salud se deterioró luego de una pérdida de peso, alrededor de 28 libras (13 kg), para su último papel.

Según The Mirror, Clooney fue hospitalizado con pancreatitis después de perder mucho peso mientras filmaba la película The Midnight Sky.

Clooney, quien ensaya el papel de un astronauta que sufre un evento apolocalíptico, fue trasladado al hospital luego de quejarse de fuertes dolores abdominales.

Le dijo al tabloide: “Creo que me estaba esforzando demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando”.

“Me tomó algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitas energía. Estábamos en este glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera mucho más difícil. Pero ciertamente ayudó con el personaje “, agregó el actor.

Hablando sobre cómo la esposa Amal no es una gran fanática de la gran barba que usa en la película, Clooney dijo: “Me dejé crecer una gran barba fea y a mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella, lo cual yo no sabía, hasta que llegaba al trabajo y decía: ‘Oh, hay una paleta atascada en mi barba’. Pero mi esposa y mi hija estaban muy felices cuando me afeité, porque era muy difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío.”