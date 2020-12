Subvención de más de $2 millones para ayudar a familias de bajos ingresos con el cuidado infantil

- Publicidad -

NORWALK – Cinco guarderías de esta ciudad recibirán una suma combinada de 2 millones 672 mil 728 dólares para brindar servicios de cuidado infantil a las familias de bajos ingresos hasta junio de 2022.

La Junta Común de Norwalk aprobó la concesión de la subvención federal en su reunión de esta semana,

“Actuamos como pastizal para estos fondos de subvención. Para los proveedores, hay muchos requisitos en el programa”, declaró el alcalde Harry Rilling.

La Oficina de la Primera Infancia del Estado desembolsará un total de un millón 89 mil dólares a The Odyssey Learning; un millón 127 mil 527 para el Growing Seeds Too Child Development Center; 167 mil 539 para Trinity CDC; 62 mil 827 para el museo infantil Stepping Stones; y 225 mil 824 para el Connecticut Institute for Communities in Danbury, que también atiende a las familias de Norwalk.

Los destinatarios, que no necesitan estar basados ​​en Norwalk pero que sirven a la comunidad de Norwalk, fueron elegidos mediante un proceso de solicitud de propuesta.

Norwalk ha participado en el programa de subvenciones durante más de una década, manifestó el jefe de Servicios Comunitarios, Lamond Daniels.

“El cuidado infantil es caro. Tengo un niño de 6 años y un niño de 4 meses, pero somos lo suficientemente afortunados cuando tenemos los medios para cuidarlos”, comentó Daniels. “Hay familias que no tienen esa ayuda. Los fondos ayudan a quienes solo necesitan ayuda y la seguridad de que su hijo está en un lugar seguro”, agregó.

Las familias elegibles son aquellas cuyos ingresos familiares caen por debajo del 75 por ciento del ingreso medio del Estado. La inscripción en las guarderías la determina cada centro.

“Buscamos centros y comunidades para la primera infancia donde lo necesiten. La investigación es clara, los niños con educación infantil están mejor preparados para el jardín de infancia”, precisó Daniels.

Los fondos permitirán que 23 niños pequeños y 43 niños en edad preescolar asistan a Growing Seeds, 52 niños pequeños asistan a Odyssey, ocho menores a Trinity Place, tres niños pequeños a Stepping Stones y un aumento en las horas preescolares para 43 niños en el programa Head Start, que es operado por el Connecticut Institute for Communities.

Las guarderías elegidas deben cumplir con ciertos criterios, que incluyen tener una licencia de la Oficina de la Primera Infancia, presentar informes de estado mensuales a la ciudad de Norwalk, recibir visitas periódicas del coordinador de la primera infancia de la Ciudad, estar acreditado por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños dentro de los tres años de la financiación y permanecer acreditado durante toda la financiación.

“Es importante que mientras experimentamos el COVID-19, queremos alentar a las familias a que busquen ayuda. A través de esta fuente de financiamiento, podemos apoyar a las familias que más lo necesitan para que puedan preparar a sus hijos para la escuela. Ellos son nuestro futuro” finalizó Daniels.