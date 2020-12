Eventos Comunitarios

- Publicidad -

Despensa móvil de alimentos para mascotas

El jueves 3 de diciembre habrá comida gratuita para perros, gatos y conejos gracias a Humane Nation, Inc, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Post Road School Elementary School, en 175 W. Post Road, White Plains.

Ayuntamiento legal en español

La organización Neighbors For Refugees, llevará a cabo un evento virtual llamado “Ayuntamiento Legal en español”, el jueves 3 de diciembre, de 7:30 a 9:00 de la noche.

La presentación será dirigida por las abogadas de inmigración Cecilia López y Sophia Goring-Piard.

Las abogadas hablarán sobre la nueva política administrativa que afecta a los solicitantes de asilo , otras formas de alivio legal disponibles para los inmigrantes y responderán a las preguntas frecuentes.

El evento será presentado a través de la aplicación de zoom. Los inscritos pueden unirse por video o por teléfono.

Para participar pueden ingresar a la web www.neighborsforrefugees.org.

Estrategia de marketing durante una pandemia

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller virtual The 5 Step Marketing Strategy During a Pandemic (La estrategia de marketing de 5 pasos durante una pandemia).

De acuerdo con los promotores, el marketing es un proceso. Como ocurre con la mayoría de los procesos, si uno de los pasos falla, todo el resultado se queda corto. Lo mismo ocurre con el marketing.

La mentora certificada de SCORE y directora de marketing, Cheri Bales, mostrará a los participantes cómo abordar cada uno de estos pasos con sus propias pequeñas empresas y le dará algunas herramientas para ver el marketing de una manera completamente nueva y manejable en los tiempos actuales de pandemia.

Los participantes aprenderán a definir el objetivo de marketing, determinar la audiencia objetivo, planificar el enfoque, mensaje de creación y evaluar los resultados.

El taller se brindará el martes 8 de diciembre, de 1:00 a 2:00 de la tarde.

Para participar, pueden ingresar a la web https://bit.ly/2KxHlfQ.

Asesoramiento fiscal para pequeñas empresas

Lunes 14 de diciembre, de 12:00 a 1:00 de la tarde, la organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller virtual “Asesoramiento fiscal para pequeñas empresas en la época de COVID-19”.

A medida que se acerca el fin de año 2020, deberá prepararse para los impuestos del próximo año. Con el impacto de COVID-19, habrá desafíos en la determinación de las obligaciones tributarias para las personas que recibieron

Paycheck Protection Program (PPP) o Economic Injury Disaster Loans (EIDL) y para las que no recibieron ninguna ayuda.

Este seminario web cubrirá sugerencias claves de contabilidad o teneduría de libros para pequeñas y medianas empresas, consideraciones para las empresas que tuvieron que cerrar o reducir, lo que puede haber dado lugar a ingresos comerciales negativos para el año. Además, comprender las subvenciones de PPP y EIDL versus préstamos, documentación financiera requerida para PPP o EIDL, además de la configuración para el nuevo año fiscal.

Para participar, pueden ingresar a la web https://score.zoom.us/webinar/register/WN_QY5mfZ1aQt2S-12BBVs8sQ.

Vender a través de redes sociales

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita el taller virtual Selling Through Social – Develop Your Strategy for the New Year (Vender a través de las redes sociales – Desarrolle su estrategia para el año nuevo), el martes 15 de diciembre, de 1:00 a 2:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, los participantes aprenderán que vender no tiene por qué sentirse incómodo. Puede usar sus plataformas sociales para vender a clientes potenciales y clientes utilizando tácticas simples, específicas y auténticas.

Además aprenderán las estrategias para conectarse antes de vender, una fórmula clara y sencilla para encontrar y calificar clientes potenciales y el proceso de ventas.

“No permita que sus plataformas de redes sociales sirvan solo como una herramienta de marca. Manténgase activo y utilícelos como una forma de desarrollar verdaderamente su negocio, una nueva conexión a la vez”, manifestaron los promotores.

La presentadora será Jessica Thiefels.

Para participar pueden ingresar a la web https://bit.ly/2JfvCSp.