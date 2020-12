Después de un año niña hispana sigue desaparecida

- Publicidad -

ANSONIA.- Las vallas publicitarias digitales en las carreteras estatales ya no muestran su rostro. Los carteles pegados en los escaparates de las tiendas se han desvanecido.

Los voluntarios que alguna vez repartieron volantes en las intersecciones se quedaron en casa.

Ha pasado un año desde que la niña hispana Vanessa Morales desapareció.

El 2 de diciembre de 2019, la policía descubrió el cuerpo fatalmente golpeado de Christine Holloway en su apartamento de Myrtle Avenue. Dos meses después, acusaron a su novio, José Morales, de asesinato y manipulación de pruebas.

Se declaró inocente de esos cargos. Ha estado detenido bajo una fianza de 5.25 millones de dólares con una comparecencia programada para el 21 de enero en el Tribunal Superior de Milford.

Sin embargo, nadie ha sido acusado de la desaparición de Vanessa, la pequeña hija de la pareja que desapareció en ese momento y nunca ha sido encontrada.

Los rumores circularon después de que Morales fue acusado de que pudo haberle dado el bebé a un amigo o que se la llevó a sus familiares en Puerto Rico.

La policía ha descartado ambos escenarios.

Hubo supuestos avistamientos de la menor en Stratford y Bridgeport, pero resultaron ser otros niños.

En marzo, la atención del público fue desviada por la pandemia y las solicitudes de quedarse en casa, además de las manifestaciones y marchas exigiendo el fin de la injusticia racial y unas elecciones presidenciales muy disputadas, la niña desapareció del ojo público.

Aún así, la policía local tiene la esperanza de encontrar a Vanessa, que ahora tiene 2 años.

“La investigación sobre la desaparición de Vanessa Morales está en curso”, declaró el teniente Patrick Lynch de la policía de Ansonia. “Seguimos recibiendo pistas, pero desafortunadamente, ninguna de ellas la ha llevado a regresar a casa”, lamentó el oficial.

Lynch dijo que la pandemia no ha alterado ni ralentizado el trabajo del Departamento de policía. La cantidad de pistas ha disminuido, pero eso es “más el resultado de la cantidad de tiempo desde que Vanessa desapareció”.

Lynch dijo que sigue siendo optimista, en parte porque “los elementos que Christine Holloway usaba a diario para cuidar de Vanessa no se han localizado”.

Estos incluyen un asiento de automóvil Graco y un posible llavero para la dentición adjunto (para niños), un edredón multicolor y una bolsa de pañales tipo mochila Eddie Bauer gris.

Tampoco se ha recuperado el iPhone 8 blanco de Christine, utilizado por última vez en Naugatuck.

Pero ni Joseph Giacalone, un sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York que una vez estuvo al mando de una unidad de casos sin resolver, y Ken Gray, un agente retirado del FBI, creen que los artículos, si finalmente se encuentran, darán mucha evidencia útil.

Si bien no participaron personalmente en la investigación, ambos oficiales retirados dijeron que, basándose en su experiencia, el caso se está enfriando.

“Eso no significa que el caso esté archivado, solo significa que no hay nueva información, no hay pistas activas y no hay investigación sobre esas pistas”, precisó Giacalone.

Ambos dijeron que es posible que la policía deba comenzar a presionar a las personas que fueron investigadas en el momento de la muerte de Christine y volver al terreno con la esperanza de que algo se rompa.

Sugirió volver a utilizar las vallas publicitarias electrónicas y repartir carteles, sobre todo cerca de clínicas médicas y tiendas de bebés.

En cuanto a la policía en el centro de la investigación, Lynch dijo que todavía hay una recompensa de 10 mil dólares disponible para cualquier individuo que proporcione información que conduzca directamente al regreso seguro de Vanessa.

Las autoridades apuntaron que cualquiera que tenga información sobre el paradero de Vanessa puede comunicarse con el Departamento de Policía de Ansonia al 203-735-1885.

Las pistas se pueden dejar de forma anónima a través de TIP 411.