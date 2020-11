Amplio estudio sobre niños ingresados con COVID-19 revela señales que advierten de formas graves de la enfermedad 

NUEVA YORK.- Una investigación dirigida por científicos del Children’s Hospital at Montefiore, el Albert Einstein College of Medicine y Yale School of Medicine, identifica qué síntomas permiten predecir el grado de gravedad que desarrollarán los niños con COVID-19.

La investigación, publicada en Journal of Pediatrics, muestra que los niños con enfermedades respiratorias y aquellos con una condición poco común pero grave propia del COVID-19, denominada síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C), desarrollaron formas más severas de la enfermedad.

“Hasta la fecha se ha hablado mucho de que los niños con COVID-19 no suelen desarrollar formas graves de la enfermedad”, comentó la autora principal, Danielle Fernandes, médico supervisora de la División de Medicina Hospitalaria, y profesora adjunta de pediatría en el Albert Einstein College of Medicine.

“Nuestro estudio refleja que los niños con COVID-19, al igual que los adultos con esta enfermedad, pueden experimentar síntomas que van de leves a graves y que, trágicamente, también pueden fallecer”, agregó Fernandes

Los investigadores evaluaron a 281 niños hospitalizados con COVID-19 en ocho centros médicos de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut entre los meses de marzo y mayo del presente año.

La mitad de los menores desarrollaron síntomas de enfermedad respiratoria, como tos, sibilancia, dolor de garganta y dificultad para respirar.

El 50 por ciento restante se dividió a partes iguales entre un grupo de niños con síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C) y otro grupo con síntomas diversos, incluidos problemas gastrointestinales y fiebre.

De los niños que integraron estos tres grupos, los que desarrollaron MIS-C fueron los más proclives a requerir cuidados intensivos, pero solo los niños con síntomas de enfermedad respiratoria fallecieron a causa del COVID-19.

Los ocho hospitales participantes de la región tri-estatal atienden a poblaciones étnicamente diversas, sin embargo, la mayoría de los pacientes hospitalizados en este estudio fueron hispanos o afroamericanos.

A diferencia de los estudios sobre adultos con COVID-19, los investigadores descubrieron que los factores étnicos o raciales no influyeron en los resultados médicos de los niños hospitalizados a causa de esta enfermedad.

Además, el estudió determinó que:

* Los niños con obesidad y aquellos con niveles bajos de oxígeno en el momento de ser ingresados, fueron más proclives a padecer síntomas respiratorios graves y a necesitar cuidados intensivos prolongados.

* Uno de cada cinco niños con enfermedad respiratoria grave requirió intubación y ventilación mecánica.

* Los niños con niveles más bajos de linfocitos (un subgrupo de glóbulos blancos) y aquellos con niveles más elevados de proteína “C” reactiva, (un test común que evalúa el nivel de inflamación) fueron más proclives a desarrollar MIS-C grave.

* Los niños con MIS-C tendieron a ser afroamericanos no hispanos.

* No se observó ningún vínculo entre la raza, la etnicidad y el estatus socioeconómico con las formas más severas de la enfermedad.

«Esperamos que los pediatras tengan en cuenta estas señales de advertencia para predecir qué niños pueden requerir medidas de control y tratamiento adicionales, que podrían evitar el desarrollo de formas graves de la enfermedad y de desenlances fatales”, señaló Fernandes.

El estudio se titula «Síndromes clínicos del SARS-CoV-2 y predictores de la gravedad de la enfermedad en niños y jóvenes hospitalizados».

Los coautores son miembros del Tri-State Pediatric COVID-19 Research Consortium, integrado por doctores de las instituciones: Albert Einstein College of Medicine, Children’s Hospital at Montefiore, Yale School of Medicine, Kings County Hospital Center, Maimonides Children’s Hospital, Joseph M. Sanzari Children’s Hospital, K.Hovnanian Children’s Hospital, Neptune City, SUNY Downstate Medical Center University Hospital y Stony Brook University Renaissance Hospital.