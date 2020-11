Estado busca que estudiantes universitarios sustituyan a los maestros en las escuelas

A raíz del COVID-19 muchos profesores han tenido que ponerse en cuarentena lo que ha provocado escasez de personal en muchas escuelas de Connecticut

HARTFOED.- La administración del gobernador Ned Lamont planea proporcionar a los distritos escolares una lista de estudiantes universitarios elegibles para servir como maestros suplentes en las escuelas donde las cuarentenas han provocado escasez de personal.

Lamont discutió brevemente el plan durante una entrevista radial en respuesta a una pregunta de los oyentes sobre la escasez de personal escolar.

Aunque dejó la decisión en manos de los administradores locales, el Gobernador ha instado a las escuelas a mantener el aprendizaje en persona para los estudiantes de pre-jardín de infantes a quinto grado.

Sin embargo, ese objetivo ha sido difícil de lograr en muchos distritos escolares donde las infecciones han requerido que un gran número de maestros se pongan en cuarentena y obligaron a los distritos a competir por maestros sustitutos. Lamont espera que los estudiantes universitarios con mentalidad educativa sean suficientes para cerrar la brecha y permitir que las escuelas mantengan las operaciones en persona.

“Ahora mismo muchas de nuestras universidades cerrarán por Acción de Gracias y no volverán a abrir hasta febrero. Eso da muchísima libertad para que algunos de estos jóvenes, que obviamente tienen menos probabilidades de sufrir complicaciones, ayuden en la enseñanza en el aula”, indicó Lamont.

“Miguel Cardona, comisionado de educación, se está asegurando de que nuestros distritos escolares dispongan de una lista de los futuros maestros aprendices, ayudándolos a permanecer abiertos”, agregó el Gobernador.

En agosto pasado, el Estado flexibilizó algunos de sus requisitos, dando a los distritos más flexibilidad para llenar las vacantes de enseñanza.

Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de las Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que la escasez de personal se está convirtiendo en un problema generalizado.

“Unos 100 superintendentes me llaman cada semana y todos me dicen que hay dos razones por las que cierran sus escuelas. La primera es porque no tienen personal para cubrir a los maestros en cuarentena y la segunda es que no pueden contactar y rastrear lo suficientemente rápido los casos”, indicó Rabinowitz,

Por su parte, el presidente de la Asociación de Educación de Connecticut, Jeff Leake, estimó que entre seis y 12 distritos han tenido que cerrar las operaciones de aprendizaje en persona hasta cierto punto debido a la escasez de personal. Aunque es una preocupación, dijo que el problema de personal de Connecticut es en realidad menos severo que en algunos otros estados.

Leake dijo que el plan del Gobernador de reclutar a los estudiantes que podrían servir como maestros sustitutos podría ayudar a aliviar el problema si los estudiantes se utilizaran para aumentar la instrucción de un docente tradicional que podría estar enseñando de forma remota.

Los futuros profesores también podrían beneficiarse de trabajar con los estudiantes en persona, ya que un profesor en cuarentena instruye de forma remota, finalizó Rabinowitz.