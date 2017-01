VIVE EN ARMONíA

Nada de lo que hacemos agradará a los que no valoran la vida, la fe y la esperanza. Mas eso no debe tener importancia para ti, tú debes ser mejor cada día; nunca lograrás complacer a todos, eres una persona única y no hay otra que haga o piense como tú.

Seguramente muchas veces tratarás de hacer cosas buenas y no lo lograrás; otras veces, cuando consigas hacer cosas buenas no te lo reconocerán ni agradecerán. Sea como sea, nunca dejes que la falta de éxito o reconocimiento te quite las ganas de seguir haciendo lo correcto, siempre sigue adelante sin perder tus buenas intenciones… quizás algún día los seres humanos logremos vivir en armonía y en paz con todos.

Siempre tengamos en cuenta que si actuamos mal, acabaremos recibiendo más de lo mismo; el odio crea más odio, pero el amor mucho más amor.

Sé feliz y deja que el mundo también lo sea, perdona a todos y ama a los que están a tu lado… Es lo mejor que podemos hacer cada día que pasa.

Todo cuanto ahora hagamos por los demás,algún día llegará a ser nuestro legado.

Vivamos la vida de forma tranquila y armoniosa, intentando que todas las personas que están en nuestras vidas lo estén también. Seamos buenas personas, y ayudémosles a serlo también. Ya con eso, la vida se encargará de pagarnos el bien que hacemos.

La vida ya es demasiado complicada como para que nosotros lo hagamos peor, mejor vivamos libres y en armonía.

