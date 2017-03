Urgen más donaciones para ayudar a afectados por inundaciones en Perú

Redacción EL SOL News

STAMFORD.- Las inundaciones registradas en Perú han dejado hasta ahora 79 muertos, 101 mil 104 damnificados y 643 mil 216 afectados, según el último informe oficial publicado esta por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

De acuerdo con el reporte, se han registrado 20 desaparecidos y cerca de 248 mil menores afectados, además de 145 mil 821 viviendas deterioradas por los embates de las lluvias.

El mayor número de fallecidos se ha registrado en las regiones norteñas de Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. Un total de 14 tramos de carreteras se encuentran bloqueadas, 25 puentes han colapsado, el paso está restringido en 13 tramos y la vía de penetración Chiclayo-Bayóvar-Sechura se encuentra cerrada en el kilómetro 901, a la altura de Piura, informó el gobierno Peruano. Además, un total de 364 escuelas están gravemente afectadas.

Tras el aumento de las cifras de las personas fallecidas y afectadas por los embates de las lluvias y las inundaciones, la situación de alerta se mantiene a nivel nacional por la inminente activación de las quebradas de los ríos y 10 puertos marítimos fueron clausurados por el inusual oleaje.

Los alrededores de la capital, Lima, también han sido golpeados por los temporales. Las áreas como Huachipa, Chosica o el balneario de Punta Hermosa presentan un aspecto desolador, con casas arrasadas, caminos anegados y pobladores invadidos por la desesperación, según las autoridades.

Se conoció que los servicios públicos también se han visto afectados por el temporal.

El servicio de agua potable es ahora una amenaza para la población, ya que se encuentra ocasionada por la llegada de aguas muy cargadas de desperdicios a la planta de tratamiento La Atarjea.

Pese a lo anterior, la mayoría de los 43 distritos de Lima, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, comenzó a recibir de a poco nuevamente el agua potable, luego de que este servicio fuera restringido durante tres días por las lluvias e inundaciones que afectan al país.

El presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), Rudecindo Vega, declaró que las condiciones para captar el agua han mejorado en relación al último fin de semana, cuando la caída de aludes, conocidos en Perú como “huaicos”, llenó de lodo y desechos el río Rímac, del que se potabiliza el agua que abastece a la capital peruana.

Se pronostican más lluvias

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI) Las inundaciones seguirán en las áreas afectadas, ya que se han pronosticado más lluvias de intensidad “fuerte y extrema” para los próximos 15 días.

El pronóstico prevé tormentas eléctricas y lluvias intensas, con hasta 150 litros por metro cuadrado diarios, en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que en conjunto suman unos 64 mil damnificados y unos 360 mil afectados

La SENAMHI explicó que estas son ocasionadas por un fenómeno conocido como “Niño costero”, ocasionado por un inusual calentamiento del litoral, de hasta 10 por ciento por encima de sus registros habituales.

Esto ocurre cuando las aguas evaporadas se condensan en las montañas, causan los aguaceros que luego desbordan los ríos y forman las avalanchas de agua con lodo y piedras conocidas como huaicos.

Más de 24 mil niños afectados

La organización Save the Children informó más de 24 mil niños peruanos se han quedado sin hogar y permanecen en refugios temporales como consecuencia de las graves inundaciones en esa nación desde diciembre.

“Los devastadores efectos han dejado más de 156 mil 780 hogares totalmente destruidos o dañados, más de 15 mil hectáreas de cultivo devastadas, centenares de puentes y miles de kilómetros de carreteras dañados, dejando a poblaciones enteras aisladas”, indicó Save the Children.

Se conoció que alrededor de 280 centros médicos de ocho provincias de Perú han quedado han quedado dañadas y existe una grave escasez de agua, lo que aumenta el riesgo a que los niños contraigan enfermedades respiratorias y cutáneas.

“Varios servicios sanitarios del país han informado de la existencia de mosquitos que portan virus como el zika y el dengue”, señaló indicó Save the Children.

Ante la emergencia la educación en los colegios ha sido suspendida en 15 regiones de Perú, lo que deja sin clases a más de 10 mil niños.

El reinicio de las actividades escolares dependerá de la intensidad de las lluvias en las próximas semanas, se dio a conocer.

Más de 810 ciudades y pueblos fueron declarados en estado de emergencia, y en el norte del país hasta 900 escuelas quedaron destruidas, según se informó

Llega la ayuda del exterior

La comunidad internacional ha dicho presente y ha mostrado su solidaridad con las personas afectadas en el Perú. Miembros de la comunidad y las empresas privadas han hecho llegar donaciones, que son gestionadas por el Gobierno.

La primera dama Nancy Lange, quien coordina el recibo de ayuda humanitaria en Palacio de Gobierno, manifestó que en este momento lo prioritario no es recibir ropa sino víveres no perecibles, ya que la necesidad de alimento en la zona ha aumentado.

Lange precisó que los artículos más urgentes que se necesitan para repartirlos a las personas afectadas son arroz, azúcar, aceite, agua, menestra, fideos, avena, conserva de pescado, artículos para aseo personal, calaminas, bobinas de plástico y pañales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que gestiona la llegada de la ayuda desde el extranjero, dispuso que cada embajada peruana en el mundo abra una cuenta bancaria para recibir donaciones.

El Gobierno peruano informó que el primer país que hizo llegar su colaboración fue Ecuador, que entregó 3 mil paquetes de alimentos no perecibles y puso a disposición un helicóptero para traslados de personal y de los heridos.

Por su parte, Colombia envió un avión 727 con 30 toneladas de donativos, que incluyen mil paquetes de alimentos, mil kits (paquetes) de aseo, 3 mil frazadas, 3 mil toldillos y mil 600 carpas.

Otros países que han dicho presente para ayudar a Perú son Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y los Estados Unidos, entre otros.

Gobierno peruano, cuyos ministros están repartidos por las distintas zonas de emergencia, sigue afanándose por repartir más de 2 mil toneladas de ayuda humanitaria entre los más afectados, mientras las víctimas y los daños siguen aumentando.

La Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular China entregó esta semana un donativo de 100 mil dólares estadounidenses a la Cruz Roja Peruana para favorecer a los damnificados por las lluvias e inundaciones que afectan al país.

El Senado español aprobó esta semana una declaración institucional tras las fuertes inundaciones en Perú en la que expresa su “completo apoyo y solidaridad” al “pueblo hermano” y hace un llamado a las Administraciones Públicas para que ayuden a los miles de afectados.

Economía podría caer

por inundaciones

Según varios analistas, los daños económicos que el fenómeno climatológico del “Niño costero” está dejando en Perú pueden provocar una caída de 0.5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2017 o generar un desplome de varios puntos porcentuales en el peor de los casos.

“Estimo que si el fenómeno del Niño se acaba hoy día, nos puede costar entre 0.1 a 0.3 por ciento en la tasa de crecimiento, pero si el fenómeno del Niño se va en abril o mayo, entonces ahí puede llegar a costarnos el 0.5 por ciento en la tasa de crecimiento”, declaró el economista Jorge González Izquierdo.

DONDE Y COMO AYUDAR

Si desea ayudar a las víctimas de las inundaciones en Perú pueden ingresar a la web de la Embajada de Perú en los Estados Unidos en www.embassyofperu.org.

Para ayudar a las zonas afectadas en Perú pueden ingresar al sitio de internet www.embassyofperu.org/donation-campaign.

Para realizar donaciones monetarias pueden hacerlo a través del número de cuenta de Bank of America 226007091472 “Embassy of Perú/Ayuda a Damnificados 2017”.

De acuerdo con la Embajada de Perú en los Estados Unidos los fondos recaudados serán posteriormente destinados al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) del Perú.

Para mayor información sobre cómo ayudar pueden ingresar al Hashtag creado por la Embajada de Perú en #UnaSolaFuerza o #SomosTodos.

MANERAS DE DEPOSITAR DINERO EN LA CUENTA

Depósito directo en cualquier sucursal del Bank of America. Llenar formulario de depósito con el nombre “Embassy of Peru / Ayuda a Damnificados 2017” y número de cuenta 226007091472.

Giro Bancario internacional. Utilizar el SWIFT No. BOFAUS2N y el número de cuenta (226007091472).

Giro Doméstico. Utilizar ABA No.026009593 y el número de cuenta (226007091472).

Depósito directo, pago electrónico. Utilizar ABA Routing No.054001204 y el número de cuenta (226007091472).

OTRA FORMA DE AYUDAR

El Consulado General de Perú en Nueva York abrió otra cuenta bancaria en Wells Fargo: 7041633350.

La organización Americares puso a disposición la web americares.org/international para ayudar a los afectados por las inundaciones de Perú.