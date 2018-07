Urgen a conductores obtener nueva licencia para conducir en NY

El nuevo documento será mejorado de acuerdo con la ley federal y tiene como fin garantizar la seguridad de los conductores y viajeros de avión

WHITE PLAINS.- Para el 1º de octubre de 2020, la licencia para conducir emitida actualmente por el estado de Nueva York ya no será suficiente para embarcarse en un vuelo nacional.

Eso es de acuerdo con la ley federal REAL ID, que establece que los viajeros que usen su licencia de Nueva York necesitarán una identificación llamada REAL ID o una licencia para conducir mejorada, que tienen requisitos más estrictos.

Pero los conductores de Westchester y de todo el Estado que obtengan o renueven sus licencias ahora pueden obtener sus identificaciones REAL ID en el Departamento de Motores y Vehículos del estado de Nueva York.

“La REAL ID está disponible en todas las oficinas del DMV en todo el Estado y alentamos a los conductores que obtenga su nueva licencia para conducir o identificación de residente del estado de Nueva York, especialmente si está renovando o presentando una solicitud por primera vez”, expresó la subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan.

“Obtener una nueva identificación REAL requiere una visita a la oficina del DMV, y esperamos que las líneas crezcan a medida que se acerca la fecha límite del 1º de octubre de 2020”, agregó la funcionaria.

Para informar a los conductores del estado de Nueva York, el DMV está lanzando una campaña en las redes sociales sobre los nuevos requisitos.

El DMV también se asociará con los aeropuertos este año para informar a los viajeros acerca de este cambio en las licencias para conducir.

Este verano, la agencia lanzará una gira promocional por todo el Estado, que incluirá una amplia campaña en las redes sociales, para educar a los neoyorquinos sobre las nuevas licencias requeridas por el gobierno federal y las identificaciones de no conductores.

Representantes del DMV estarán disponibles en ciertos eventos en Westchester y en todo el Estado, a lo largo de la temporada para ayudar a los neoyorquinos que desean obtener un REAL ID y responder cualquier pregunta que puedan tener.

El personal del DMV también estará disponible en el Aeropuerto Internacional de Albany durante los horarios pico de viaje para proporcionar información sobre el REAL ID a los viajeros.

El DMV planea además, expandir este servicio a otros más adelante este año, incluyendo el de Westchester.

Una guía de documentos explica qué documentos se necesitan para obtener las nuevas licencias exigidas por el gobierno federal y las identificaciones de no controladores.

Para leer la guía pueden ingresar a la web process.dmv.ny.gov/documentguide/DisplayPages/pwizlicensePermitNDID.cfm.

Los requisitos incluyen una visita a la oficina del Departamento de Motores y Vehículo (DMV) para obtener una nueva foto.

Los solicitantes también deben presentar documentos que demuestren su nombre legal completo y la residencia del estado de Nueva York, entre otras cosas.

El costo para obtener una identificación REAL ID es el mismo que obtener una licencia estándar del estado de Nueva York o una identificación de no conductor.

Para encontrar una lista completa de identificación aceptada para viajar por la Administración de Seguridad del Transporte pueden visitar la web www.tsa.gov/travel/security-screening/identification.

Para conocer más sobre el proceso de la nueva licencia para conducir REAL ID, pueden observar el video en YouTube buscando Which License or ID is Right For Me?