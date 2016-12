Universidades estatales se suman a apoyo de estudiantes indocumentados

STAMFORD.- El presidente del Connecticut State College and University (CSCU) System, Mark Ojakian, publicó una declaración de apoyo a los estudiantes indocumentados que se encuentran bajo la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) o Acción Diferida.

Esta declaración viene en medio de la creciente ansiedad y el miedo entre la comunidad de inmigrantes en Connecticut a la luz de las políticas anti-inmigrantes que podrían anticiparse en la próxima administración presidencial de Donald Trump.

“La declaración de ayer es un paso hacia adelante que muestra que el CSCU está comprometido a apoyar a los estudiantes indocumentados. Pero las declaraciones escritas no son suficientes. Las palabras no son suficientes y queremos que las universidades respalden estas palabras con acción. CT Students for a Dream (C4D) espera colaborar con el CSCU para asegurarse de que se promulguen políticas reales que permitan que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y seguros en los campus”, declaró Lucas Codognolla, director ejecutivo de C4D.

La creación de una comunidad segura y acogedora dentro del sistema de CSCU es crucial ya que la mayoría de los estudiantes indocumentados en el Estado asisten a las universidades estatales, que incluye 4 universidades y 12 colegios comunitarios, destacó Codognolla.

Yenimar Cortés, estudiante indocumentada y organizadora de CT Student for a Dream (C4D) declaró que “la semana pasada, UConn dio a conocer una declaración clara que describía los pasos que tomarían para proteger a sus estudiantes indocumentados, incluyendo que la Policía Universitaria no haría arrestos basados en órdenes administrativas del ICE y que no revelaría el estatus migratorio de un estudiante. La universidad asegurará que los estudiantes colocados en procedimientos de deportación puedan terminar su grado. Éstos son pasos claros que UConn ha tomado y que sentimos que el sistema de CSCU puede tomar también”.

La joven agregó que “aparte de estas políticas del santuario, hay otros pasos que el sistema puede tomar para darle la bienvenida a los estudiantes indocumentados, por ejemplo, el entrenamiento del personal para apoyar a estudiantes indocumentados en el campus y el apoyo a la legislación que permitiría la ayuda financiera institucional para los jóvenes sin estatus legal. Los pasos deben ser dirigidos por los colegios y universidades, incluyendo la Eastern Connecticut State University (ECSU), Western Connecticut State University (WCSU), Southern Connecticut State University (SCSU) y la Central Connecticut State University (CCSU)”.