TPSianos crean comité en CT para salvar el Estatus de Protección Temporal  

Inmigrantes con TPS compartieron sus historias con EL SOL News y mantienen la esperanza de que el TPS pueda extenderse por más tiempo

STAMFORD.- Titulares de TPS de todo el país, aliados, líderes y funcionarios electos se reunieron en el Ayuntamiento de Los Ángeles, California, para lanzar el “TPS Journey for Justice”, un viaje nacional de 12 semanas para defender a las familias con el TPS y exigir un camino a la residencia permanente.

En colaboración con el Central American Resource Center (CARECEN-LA) y el National Day Laborer Organizing Network (NDLON), los titulares de TPS viajarán por todo el país y visitarán más de 50 ciudades para destacar las contribuciones socioeconómicas de los titulares de TPS y la urgencia de prevenir la próxima ola de separaciones familiares.

Por tal razón, en la Biblioteca Ferguson de Stamford, un grupo de aliados, líderes e inmigrantes con el TPS, dirigidos por Débora González, presidenta de la directiva de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), se reunieron para crear un comité en Connecticut para ayudar a salvar el Estatus de Protección Temporal (TPS) llamado “TPSianos de CT Caminando a la Victoria”.

El comité recién formado, además de otros inmigrantes, líderes y funcionarios electos viajarán el 25 de septiembre a San Francisco, California, a una audiencia en el Circuito 9 por el litigio de la demanda que tienen los abogados de NDLON y American Civil Liberties Union (ACLU) por los derechos de los TPSianos.

Inmigrantes relatan sus historias

Los inmigrantes con TPS que asistieron a la reunión para formar el comité compartieron sus historias con EL SOL News.

Martha Hernández, originaria de El Salvador compartió su experiencia con este semanario.

“Tengo de vivir aquí en los Estados Unidos desde 1992. Si llego a ser deportada no estaría preparada. Mi Green Card no puedo obtenerla porque tengo un estatus temporal. Me vine huyendo siendo víctima de la violencia doméstica”, relató la inmigrante a este semanario.

Al consultarle por qué no solicitó la “Visa U”, que protege a las víctimas de violencia doméstica, Hernández declaró que “no pude obtenerla porque el abogado me dijo que ya estoy fuera de tiempo. Cuando me sucedió eso fui a un centro de ayuda de violencia doméstica y una estadounidense me recogió y me llevó a su casa. Lamentablemente no reporte a la policía los abusos, por las amenazas de mi esposo.

Hernández tiene el TPS desde el 1997 y vive en Stamford. Es originaria de La Paz, a una hora de la capital.

Por su parte, William Recinos, también de El Salvador, compartió su historia con este semanario.

El plan B de Recinos, en caso de que el TPS no sea extendido, es quedarse como indocumentado porque ya tiene su familia acá en los Estados Unidos. Llegó al país en 1999, cuando tenía 14 años de edad, estudió mecánica. Tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, un niño de ocho años y una niña de dos. Su esposa es de Guatemala.

“El padre de mi esposa es ciudadano. Visitamos a un abogado pero él nos dijo que ella por ser mayor de edad y ser casada podía solicitar la Green Card para mí pero los trámites se tardarían mucho. Si quitaran el TPS yo tendría que salir del país, aunque ya haya solicitado la residencia”, comentó Recinos.

Otra inmigrante es Morena Castellón, de El Salvador, quien ve la situación difícil para el TPS. Tiene 18 años de vivir en el país.

“No estoy preparada para volver a mi país, porque mi vida está aquí, tengo mi familia y mis hijos, siento que se me derrumbaría mi vida. Estoy compartiendo con ellos y me siento feliz y no deseamos que nos separen. Allá no hay trabajo, la economía está muy mala. No estamos preparados para regresar”.

Agregó que “me vine por violencia doméstica, yo nunca denuncie, sufrí maltrato pero me quede callada, incluso no lo sabía ni mi familia. Me divorcié. Dejé tres hijos allá en El Salvador y tengo dos acá”.

Relató que “primero me traje a mi hija y luego a los otros dos, pero lamentablemente cayeron en manos de inmigración. El menor pude recuperarlo por ser menor pero al mayor me lo deportaron, en 2014. Tiene 24 años”.

De acuerdo con Castellón al menor le salió la residencia, pero “el problema es que si él me pide, yo estoy bloqueada por el Departamento de Inmigración, porque según ellos yo deje ‘abandonado’ a mi hijo cuando me vine a los Estados Unidos y no es cierto, siempre estuve pendiente de ellos”.

Indicó que “mi hija puede pedirme pero para eso falta mucho.

Por último, Ana Martínez de El Salvador, comentó a EL SOL News que ella ha sido declarada no vidente. Ella vino a los Estados Unidos desde 1992 y desde 2001 tiene el TPS.

“Los doctores ya me diagnosticaron no vidente y para mí sería fatal volver a mi país, porque aquí tengo mi seguro médico, mis hijos son ciudadanos americanos, ellos no se van a ir conmigo, la situación seria difícil”.