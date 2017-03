Toma fuerza lucha para que indocumentados obtengan licencias para conducir

ALBANY.- Delegaciones de todo el estado de Nueva York, incluyendo activistas y defensores de los inmigrantes del condado de Westchester, se dieron cita en esta ciudad para apoyar el proyecto de ley conocido como Assembly Bill 4050, que otorgaría licencias de Conducir para todas las personas, independientemente de su estado migratorio.

Esta ley, según los organizadores y su patrocinador, beneficiaría alrededor de 750 mil personas en todo el Estado de Nueva York.

Cientos de personas, alrededor de 650, familias completas, sacrificando un día de trabajo, brindaron ante los asambleístas y legisladores estatales su testimonio y el porqué es urgente, humano y necesario poder manejar sin miedo y con seguridad en las carreteras del Estado.

Francisco Moya, asambleísta estatal por el distrito de Jackson Heights, New York, en la audiencia celebrada en el Capitolio Estatal, expresó su total compromiso de presentar éste proyecto y trabajar duramente para que tenga el respaldo necesario de los otros representantes y pueda de esta manera ser aprobado el ansiado documento.

Por el condado de Westchester, asistieron delegaciones de Mamaroneck, New Rochelle, Port Chester, Peekskill, Ossining y Elmsford, quienes se sumaron a la campaña Green Light NY Driving Together (Luz Verde Nueva York – Manejando Juntos).

La Hudson Valley Community Coalition (HVCC) conjuntamente con otras organizaciones como el Community Resource Center (CRC) de Mamaroneck lideró la movilización de la zona baja del Valle del Hudson, que comprende el condado de Westchester.

Luis Yumbla, de HVCC en su intervención, hizo un llamado a una gran unidad y pide a los legisladores y al gobernador Andrew Cuomo a que escuchen las voces de los inmigrantes con claridad.

“Es un llamado a perder el miedo y a dignificar nuestro trabajo. Pedimos algo justo como es poder movilizarnos sin temores. Las licencias de conducir para los indocumentados son tan necesarias para todos y todos nos beneficiaríamos de este ansiado documento”, expresó el activista.

“Las licencias para conducir no sólo beneficia al inmigrante sino a todo el Estado en seguridad y en ingresos económicos. Hago un llamado a los negocios y a los empleadores en los trabajos para que apoyen esta ley, ya que también les beneficia”, agregó Yumbla.

Hasta el momento, hay dos resoluciones de apoyo para que se aprueben las licencias de conducir para los indocumentados que han sido aprobadas en el condado de Westchester y son las de las ciudades de Ossining y Port Chester.

Por su parte, dos declaraciones de apoyo y son las de las ciudades de Mamaroneck y New Rochelle.

Daniel Altschuler, director de compromiso civil e investigación de la organización Make the Road New York, declaró que las actuales políticas anti-inmigrantes en Washington hacen que los neoyorquinos indocumentados sean especialmente vulnerables.

“Es fundamental que las comunidades de inmigrantes estén protegidas, y tener una licencia para conducir es una medida para asegurar que la gente no tenga interacciones innecesarias con la policía”, precisó

Doce estados, entre ellos Connecticut, y el Distrito de Columbia actualmente permiten a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia para conducir.

Los opositores a la idea consideran que los inmigrantes están violando la ley y afirman que otorgarles licencias condona su presencia en el Estado.

Altschuler señaló que ampliar el acceso a las licencias para conducir también haría las carreteras más seguras.

“Esto es algo que sin duda mejorará la seguridad pública, asegurando que todo el mundo que conduce en nuestras carreteras esté debidamente licenciado y conoce las leyes de tránsito y está operando un vehículo registrado, inspeccionado y asegurado”, explicó.

Las licencias también generarían 60 millones de dólares adicionales de ingresos al año para el Estado, de acuerdo con los defensores.

Alschuler añadió que todos los conductores podrían ver ahorros.

“A medida que más conductores se aseguran, el número de accidentes con automovilistas no asegurados disminuirá y el costo de esos accidentes y las primas para cubrirlos se reducirá, por lo tanto, las tasas de seguro bajará para todos”, precisó.

La legislación también estipula que tener una licencia de propósito limitado (que solo se utilice para fines de conducción) no puede usarse como evidencia de la ciudadanía o estatus migratorio del titular.

El 14 de marzo habrá una audiencia en New Rochelle para presentar la propuesta de Ciudad Santuario y el apoyo para la campaña de las licencias de conducir para los indocumentados en el estado de Nueva York.