Tenga cuidado con lo que comparte en internet sobre sus hijos

Una nueva revisión ofrece consejos a los padres sobre cómo tener más cuidado al publicar cosas que podrían afectar a sus hijos

Los padres con frecuencia prestan mucha atención al uso que hacen sus hijos de los medios sociales, pero también deben tener cuidado con sus propias publicaciones, advierten unos investigadores en una nueva revisión.

Estos días, casi se espera que los padres publiquen de forma regular fotos de sus hijos en internet para dar actualizaciones a sus amigos y familiares de lo que están haciendo. Pero puede haber consecuencias negativas, o incluso alarmantes, dijeron los investigadores.

“Todo esto es muy nuevo. Nuestros padres no tuvieron que pasar por esto”, dijo la Dra. Bahareh Keith, asistente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida, en Gainesville.

Antes de la llegada de los medios sociales, los padres podrían avergonzar a sus hijos mostrando sus viejos álbumes de fotos. Ahora, las cosas que los padres muestran en internet (las buenas y las no tan buenas) dejan una “huella digital” duradera, explicó Keith.

Estas huellas digitales se están convirtiendo en la norma: Algunos estudios han mostrado que el 92 por ciento de los niños de 2 años en Estados Unidos tienen una presencia en internet, y aproximadamente una tercera parte hacen su primera aparición en los medios sociales en un plazo de 24 horas después de hacer nacido, indicaron los investigadores.

A veces, esa foto vieja y embarazosa que nos hizo alguno de nuestros padres se convierte en un “recuerdo” de Facebook. Pero otras veces, la información personal de un niño (como, por ejemplo, el hecho de tener problemas de conducta) acaban siendo de dominio público, indicó Keith.

Y eso, señaló, puede tener repercusiones psicológicas para los niños.

Por otro lado más siniestro, las publicaciones de los padres pueden dar información sin darse cuenta a los ladrones de identidad, o incluso a pedófilos.

Según Keith, se han realizado pocas investigaciones sobre este problema, probablemente porque es muy reciente. Su equipo realizó una revisión de la literatura médica y legal sobre el tema, para elaborar algunas directrices para los padres.

Por ahora, ofreció algunos consejos sobre cómo publicar cosas de forma inteligente:

Nunca muestre fotos de su hijo en “ningún estado de desnudez”.

Tenga cuidado con las publicaciones que den la localización precisa de su hijo.

Si acude a internet para obtener ayuda con los problemas de conducta de su hijo, mantenga toda la información que comparta en el anonimato.

Más allá de eso, aconsejó a los padres a que se aseguren de comprender las políticas de privacidad de todos los sitios que usen.

Simplemente limitar sus publicaciones de Facebook a sus “amigos” no es suficiente, dijo Keith.

Si alguien más está etiquetado en una fotografía, por ejemplo, los amigos de esa persona podrían verla.

La idea, según Keith, no es asustar a los padres para que no muestren nunca ninguna foto familiar o para que no alardeen en internet de sus hijos.

“No estamos diciendo que no comparta nada”, dijo. “Simplemente publique de forma inteligente”.

No solamente para mantener la seguridad de sus hijos, sino para respetar su privacidad, según Keith.

Con respecto a los niños mayores, dijo, pregúnteles siempre si les parece bien que usted publique una foto y una historia.

Con respecto a los niños más jóvenes, intente pensar por adelantado. “Mire al futuro”, dijo Keith. “Pregúntese, a los 14 años de edad, ¿a mi hijo le parecerá bien esto? Si usted tiene alguna duda, no lo publique”.

Keith presentó sus hallazgos el viernes en la reunión anual de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).

Es natural que los padres se centren en sus hijos cuando usan los medios sociales, aseguró el Dr. David Lloyd-Hill, presidente del Consejo sobre Comunicaciones y Medios de Comunicación de la AAP.

“Si usted tiene hijos”, dijo, “probablemente las cosas más importantes y emocionantes en su vida se centren en ellos”.

Pero aunque esas publicaciones puedan ser bienintencionadas, Lloyd-Hill se mostró de acuerdo en que los padres deberían pensarlo dos veces antes de publicar algo y tomar algunas precauciones sensatas.

“Ciertamente, es de sentido común evitar publicar la localización actual de su hijo”, dijo Lloyd-Hill. “Nadie quiere decirle al mundo que su hijo está en el parque, sin que uno esté allí”.

Pero también dijo que los padres no deberían alarmarse excesivamente.

“El riesgo de que alguien secuestre a su hijo por la calle es muy bajo”, aseguró Lloyd-Hill.

La mayor preocupación, dijo, es la privacidad del niño, y si las imágenes y la información que los padres comparten les perjudicarán de algún modo, ahora o dentro de unos años.

“Sí, tenemos que monitorizar las publicaciones en los medios sociales de nuestros hijos”, dijo Lloyd-Hill. “Pero también tenemos que observar las que hacemos nosotros”.

Las investigaciones presentadas en las reuniones se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.

Artículo por HealthDay.

FUENTES: Bahareh Keith, D.O., M.HSc., assistant professor, pediatrics, University of Florida College of Medicine, Gainesville; David Lloyd-Hill, M.D., chairman, American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media; Oct. 21, 2016, presentation, American Academy of Pediatrics annual meeting, San Francisco