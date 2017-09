• Le dice Pepito a su madre:

– Mamá se ha terminado el champú.

– Bueno Pepito pues usa el mío entonces.

– No puedo.

– ¿Por qué?

– Porque dice que es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.

• Mamá mama puedo ir al columpio?

no hija porque estas en falda y sete ven los calzones.

Mamá mama por favor déjame ir al columpio!

No hija porque estas en falda y se te ven los calzones.

Al rato llega la niña y le dice a la mama:

mamá mama ya fui al columpio!

¿y se te vieron los calzones?

no porque me los quite.

• Le dice una mujer a su marido:

– Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero?

– Pues, ¡al león!

• Buenas le llamamos por una encuesta. ¿Su nombre?

– Adán.

– ¿Y el de su mujer?

– Eva.

– Increíble, ¿la serpiente vive aquí también?

– Si un momento. ¡¡SUEGRAA!!, la buscan…