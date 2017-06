• ¿Estoy gorda amor?

– Naah, yo diría que tienes un cuerpo común…

– ¿Que tan común ?

– Pues ComúnCamión mi amor.

• Llega un hombre a su casa, de madrugada y cayéndose de borracho y le dice con voz ronca a su mujer:

– Amorrr mioo… ¡¡Voy a amarte!!

– ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame dormir!

• Entra un matrimonio en un restaurante, y cuando se sientan, le dice la mujer:

– ¿Te has dado cuenta del borracho que había en la barra del bar?. Es mi ex-novio, que no ha parado de beber desde que nos separamos.

– ¡No me extraña. ¡Todavía lo estará celebrando!.

• En un restaurante un hombre espera que quede alguna mesa libre. Ve una en la que un hombre cabecea dormitando.

– Disculpe camarero, ¿por qué no despierta a ese hombre y le dice que hay gente esperando para comer?

– Ya se lo he dicho tres veces y vuelve a quedarse dormido.

– ¿Y por qué no le echa?

– Pues… Porque cada vez que le despierto pide la cuenta y la paga.