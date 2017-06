• ¡Alto! Se ha saltado un semáforo en rojo. Tengo que ponerle una multa. Dígame su nombre.

– Josetxu Aristeguicorteneindiaguirre de Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu de Gurruchagagoitiaga.

– Bueno, rojo…. lo que se dice rojo.. no era: era ámbar intenso, más bien. Siga, por favor…

• Una mujer de 25 años le cuenta a una amiga sobre su matrimonio con un señor de 75 años.

Es tan caballero… me trae flores todos los días, me regala bombones, me lleva de paseo, fuimos de vacaciones a Hawai, me compra ropa todas las semanas, me lleva al cine, al teatro, de cenas a los mejores restaurantes, joyas.

– ¿Y en la cama? – pregunta la amiga.

– En la cama hacemos el tratamiento.

– ¿Qué tratamiento?

– Él trata y yo miento.

• Paco, en el avión. Una azafata reparte chicles.

– Oiga, y esto ¿para qué es?

– Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar de presión.

Todo va bien. Cuando aterrizan Paco le pregunta a

la azafata:

– ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las orejas?