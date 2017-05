• Con la nueva tecnología aplicada para la fertilidad, una mujer de 65 años dio a luz a un bebé.

Cuando salió del Hospital y fue a su casa, llegaron sus familiares a visitarla.

– ¿Podemos ver al bebé?, preguntó uno de ellos.

Todavía no, dijo la flamante madre de 65 años, dentro de poco.

Pasó media hora y otro de los familiares preguntó, ¿Ya podemos conocer al nuevo bebé?

– Todavía noooooo, dijo la madre.

Pasó otro rato, y volvieron a preguntarla, impacientes, pero bueno ¿Cuándo vamos a ver al bebé?

– Cuando llore, respondió la madre.

– ¿Cuándo llore?, exclamaron. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que llore?

– PORQUE NO ME ACUERDO DÓNDE LO PUSE.

• Llega una rubia a una biblioteca, se dirige a la bibliotecaria gritando:

– Quiero una hamburguesa doble con queso, patatas fritas y cocacola.

– Shhhh, baja la voz, no te has dado cuenta que esto es una biblioteca

– Perdoneme -(susurando)- Me pone una hamburguesa doble con queso….

-• A ver, Luisito, vas a definir ante toda la clase la palabra descanso

– Pero profesor, es que no sé lo que es.

– Una pista: ¿qué hace tu papá después de trabajar?

– ¡Eso es lo que mi mamá quisiera saber!