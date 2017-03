• En el museo de historia natural un visitante pregunta al conservador:

-¿Cuántos años tiene este dinosaurio de aquí?

– Setenta millones y treinta y siete años

El visitante se queda impresionado ante la precisión del dato y piensa “este museo debe usar un método muy sofisticado para determinar la edad con tanta precisión”. Intrigado le pregunta al conservador:

– ¿Como hacen para calcular la edad del dinosaurio con una precisión tan alta?

El conservador le responde:

– Muy sencillo. Llevo trabajando aquí treinta y siete años, y cuando yo llegué me dijeron que el dinosaurio tenía setenta millones de años…

• – Doctor, no puedo dormir

– Si me echo del lado izquierdo se me sube el hígado y si me echo del derecho se me sube el riñón.

– Pues, acuéstese boca arriba.

– Entonces se me sube mi marido.

• – Madre, me quiero suicidar…

– Pero hijo, que te pasa ¿por qué dices eso?

– Es que cuando estuve como prisionero de la guerra, un africano me violó..

– Tranquilo hijo, nadie lo sabe, la vida continúa igual…

– Si, la vida continúa… yo aquí y mi africano tan lejos…