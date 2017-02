• Va un hombre por la playa con su mujer, y ella le pide que le compre un bikini, a lo que él le dice:

-Con ese cuerpo de lavadora, ni lo pienses.

Siguen caminando y le insiste la mujer:

– Bueno, cómprame ese vestido.

Y repite el esposo:

– Con ese cuerpo de lavadora ni lo pienses.

Pasa el día y por la noche, ya en la cama, el marido le dice a la esposa:

– Entonces que, vieja ¿echamos a andar la lavadora?

Y la mujer le dice:

– Para ese mugre trapito, mejor lávalo a mano.

• Entre dos hombres

– Mi doctor me aconsejó renunciar a jugar fútbol.

– ¿Por qué, estas enfermo?

– No, él me ha visto como juego.

• Dos amigos iban paseando por la calle y en esto que uno le dice al

otro:

-­ ¡Cuidado, una mierda, no la pises!

– ¡Bah, eso no es una mierda!

– ¿Cómo que no?, huélela, ya veras…

– Hombre, sniffff, huele mal, pero no como una mierda.

– A ver, sniffff, ¡­que sí, que huele como una mierda, tócala y ya verás!

– Bueno, la textura es similar, pero me parece un poco distinta.

– Pues a mí no, yo creo que tiene la textura de la mierda, pruébala y verás.

– ¡Puajjjj! ¡Sí, tenías razón, es una mierda: ­Menos mal que no la hemos pisado!