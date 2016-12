• Un camillero mientras lleva al paciente camino del quirófano:

– Pero ¿por qué tiembla usted tanto?

– Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es muy sencilla y que no había por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien.

– Pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarle porque es verdad.

– No, no, si es que no me lo decía a mi, sino al cirujano!

• Suena el teléfono:

– Ring, ring, ring

– ¿Hola?

– Muy buenas ¿llamo al uno-uno-uno-uno-uno-uno ?

– No, este es el once-once-once.