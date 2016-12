• – Este año podemos decir que con el presidente Donald Trump entraremos en una etapa de fuerte consumismo…!

– ¿De qué consumismo hablas? Si no hay dinero!!

– Verá usted como transcurre el año y seguirá con-su-mismo sueldo, con-su-mismo traje, con-su-mismo coche…

• – Doctor, doctor, que me he tragado la aguja de un tocadiscos.

– No se preocupe, a mí me pasó lo mismo hace tiempo y no me ha pasado nada – pasado nada – pasado nada – pasado nada…