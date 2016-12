EL SOL News por Europa

Por Arnulfo Arteaga Realpe

(IX y última )

Londres, la ciudad del Big Ben y los escandalosos castillos de Buckingham y Windsor

Para ir a Londres nos fuimos por tierra y mar. A las tres horas de recorrido terrestre, tomamos un barco y cruzamos el Canal de la Mancha, lo cual nos tomó unas cinco horas, al cabo de las cuales continuamos nuestro viaje por carretera, desde donde divisábamos una gran cantidad de aerogeneradores (molinos de viento) que con sus aspas convierten la fuerza del viento en energía mecánica, y que los ingleses la producen para evitar la energía fósil que es la que genera mayores emisiones de gas invernadero. Faltando unos dos kilómetros antes de llegar a la frontera, me entristecí un poco cuando en una planicie vi una extensa hilera de carpas que albergaban a diez mil desplazados sirios, que hace cerca de un año viven allí porque el Reino Unido, que lo componen Londres, Escocia, el Principado de Gales e Irlanda del Norte, se ha negado a dejarlos entrar a su territorio.

Al llegar a Londres tuve algunos inconvenientes por el cambio de moneda, ya que aquí no aceptan euros sino libras, y lo malo es que las monedas (a excepción de los billetes) no tienen números, y solo se las conoce por su color y tamaño. Pero poco a poco uno se va familiarizando.

A los ingleses siempre se los ha tenido como cumplidos, cultos y corteses. Y esto tiene un gran componente de verdad, según lo pude comprobar, ya que tan pronto cruzamos su frontera, me llegó a mi celular un mensaje que decía: “Welcome to United Kindom”. Y lo digo no solo por esto, sino también porque en los cuatro días que estuve en Londres, tanto en el hotel, como en los restaurantes, y por donde quiera que anduve, siempre noté mucha cultura y un trato especial, sobre todo a los turistas.

Londres es otra de las grandes ciudades europeas que deja al turista sorprendido por su belleza: sus hermosos edificios de estilo gótico y barroco, el reloj Big Ben, el Puente de La Torre (Tower Bridge,) la Abadía de Westminster, museos como el de la reina Victoria y Alberto, el Museo de la Ciencia, el de Historia Natural, la “Blood Tower” (Torre Sangrienta) donde, entre muchos otros personajes, decapitaron a la reina Ana Bolena por adulterio; también el Museo Británico, que antes fue la biblioteca nacional donde Karl Marx escribió su famoso libro “El Capital”; y al frente, la Universidad de Londres, donde estudió Mahatma Gandhi y recibió su título de abogado, y que yo tuve la fortuna de conocer. Desde luego que no podían faltar los palacios de Buckingham y Windsor, el primero destinado más a asuntos oficiales de la Reina Isabel II y su Corte; y el segundo, donde ella tiene su residencia, aunque tampoco permanece mucho tiempo en él, ya que tiene otro palacio en Escocia, que es su preferido, especialmente en épocas de verano. A propósito, cuando la Reina se encuentra en el palacio de Windsor, colocan allí la bandera del Reino Unido, y cuando está de viaje, colocan un estandarte, lo cual significa que anda de viaje.

Uno queda absorto al ver tanto derroche de dinero de estos reyes, que en realidad se mantienen con los impuestos del pueblo y que uno no se explica por qué los ingleses toleran tanta inequidad, tanto derroche y tanta injusticia. A ellos les hace falta una revolución como la francesa para que, al igual que lo hicieron los franceses y los italianos, acabe con esa monarquía y funde una república, para que de esta manera pueda el Reino Unido ahorrar miles de millones de euros en vanidades y gastos innecesarios, y ese dinero sea invertido en las verdaderas necesidades del pueblo, y con lo que les sobre, hagan alguna donación a las 795 millones de personas que, según la FAO, sufren de hambre y miseria en todo el mundo. ¿No les parece?

Cómo no escandalizarse, por ejemplo, al enterarse uno que, además de tan suntuosos palacios con una nómina de miles y miles de empleados (cortesanos), y que son pagados por el pueblo, la reina Isabel II, o en otras palabras, la Corona, es propietaria de todos los parques de Londres, incluyendo el Hye Park, el más grande de la ciudad, donde hay más de 300 caballos de raza esperando para cuando la Reina o su familia deseen darse un paseo por el parque. También tiene una inmensa hacienda con ganado vacuno, y siembras de productos agrícolas para su consumo personal y el de su familia. Y, como si esto fuera poco, también tiene su propio aeropuerto y aviones construidos especialmente para ella, con la más alta y costosa tecnología, al igual que carruajes enchapados en oro.

Pero todos los reyes, de una manera u otra, han sido despilfarradores. Y no solo eso ,sino que algunos también han sido hasta borrachines y mujeriegos como el rey Jorge IV, cuya escandalosa vestimenta pude ver en el Castillo de Windsor, forrada de joyas preciosas de incalculable valor, lo mismo que algunos de los trajes de la reina Isabel II cuando fue joven, que al verlos uno a través de una gruesa vitrina de vidrio se queda pasmado por el alucinante brillo de sus diamantes, esmeraldas y rubíes. La reina Victoria también se distinguió por sus despilfarros, y cuando murió su esposo, el rey Alberto, le hizo construir en su honor muchas y costosísimas obras, entre ellas, el teatro Albert Royal Hall, con capacidad para 7.500 personas; y al frente, otro inmenso monumento en mármol, además de un mausoleo en el Castillo de Windsor con una decoración estrambótica, y también una capilla de estilo gótico horizontal (único en el mundo, según nos dijo la guía turística) construida en puro mármol.