EL SOL News por Europa

Por ARNULFO ARTEAGA REALPE

(Parte VI)

Venecia, la ciudad flotante

Esta es otra legendaria y hermosa ciudad italiana donde también es muy difícil caminar por sus calles debido a la increíble aglomeración de gente que la visita. También, poco antes de llegar, nuestra guía nos había advertido que es la más cara de Italia, donde un solo tinto (café) vale el equivalente a $16 dólares. Y así lo pude comprobar. Pues, cuando llegó la hora del almuerzo, fui a un restaurante común y corriente donde solo pedí una porción de espaguetis con espinacas y un vaso pequeño de jugo de piña; y esto me costó un equivalente a US $60 dólares.

En Venecia también nos dieron una demostración de cómo se trabaja el famoso cristal de murano, cuyo nombre proviene de la isla que lleva su nombre; está situada a 45 minutos de esta ciudad y es donde está la verdadera industria del cristal de murano. El maestro que nos hizo la demostración nos advirtió que deberíamos tener cuidado porque no todo el murano que se vende en otros países es legítimo, que hay mucho que es falsificado por los chinos y que lo venden como si fuera italiano. Enseguida de la fogata donde se hizo la presentación, había un pequeño almacén de hermosos objetos de este material, pero valían un ojo de la cara. Por ejemplo, una botella de murano con seis copas (desde luego, lujosísimas y con un brillo incomparable) pedían un equivalente a $3 mil dólares.

Venecia, que es un archipiélago de 118 islas pequeñas, es igualmente un palafito que tiene mucha historia y fascinantes leyendas, pero que narrarlas, así fueran las principales, resultaría muy largo. También tuve la oportunidad de conocer esplendorosos monumentos históricos, como la famosa Basílica de San Marcos, considerada una de las más hermosas del mundo y que fue construida en el año 828 (D.C.) Igualmente conocí una gigantesca iglesia católica de piedra, que Napoleón la convirtió en un bailadero, y donde ahora funcionan unas de las oficinas del gobierno local.

Sin embargo, esta ciudad flotante, de fama mundial por su belleza y por la forma de cómo fue construida sobre sólidos pilares de madera sembrados en una isla del mar Adriático, y que en un tiempo fue la capital de Italia, no tiene alcantarillado para las aguas negras, para cuya eliminación utilizan el mar con un sistema especial de extracción, y por ello el 70 por ciento de sus ciudadanos no duermen allí, sino en las afueras, en tierra firme. Tampoco tiene un acueducto como las grandes ciudades, pues el agua es llevada de lejanos manantiales a través de tuberías subterráneas, y los habitantes se ayudan con el abastecimiento de agua de lluvia que almacenan en grandes cubos de plástico.

Venecia, que en un tiempo también fue una ciudad imperial, es ciento por ciento peatonal, donde no hay vehículos terrestres de ninguna clase. Su principal transporte lo hacen a través del Vaporetto, o lo que nosotros llamamos por acá un ferri o una lancha. También hay taxis acuáticos, pero sobre éstos el turista debe tener mucho cuidado ya que sus tarifas son altísimas, pues cobran un mínimo equivalente a US$150 dólares la hora, no importa si el recorrido duró quince minutos o media hora, y esto no se lo advierten los taxistas acuáticos al turista. En cambio, las góndolas tienen un precio más accesible.

PROXIMA EDICION: Suiza, el país de los chalets, los paisajes y los relojes.