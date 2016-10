EL SOL News por Europa

Por Arnulfo Arteaga Realpe

(I Parte)

A partir de esta edición, EL SOL News publica una serie de crónicas sobre el recorrido que hice por varias ciudades europeas, como París, Roma, Londres, Florencia, Nápoles, Pompeya, y las ciudades suizas de Luzern Y Zurich. Si lo consideran conveniente, pueden coleccionarlas, sobre todo, los amantes de los viajes y la historia de las ciudades europeas.

Llegada a Roma

Salí del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a las 5 p.m. y llegué a Roma a las 2 a.m. (hora de Nueva York). Debido a la hora, pensaba que llegaría a dormir el resto de la mañana, pero resulta que en Roma en ese momento eran las 7 de la mañana y, por lo tanto, no me quedaba más remedio que seguir directo, porque en Roma empezaba un nuevo día y había que aprovecharlo, así mi organismo se hubiera vuelto un poco loco, ya que cuando desayunaba en Roma, no sabía si era la hora de almorzar en Nueva York; o cuando me acostaba a dormir, no sabía si en realidad esa era la hora de la siesta que debía hacer en la Capital del Mundo. Todo, debido a las seis horas de diferencia entre los dos Continentes.

De acuerdo a lo convenido con mi hotel, Vicenzo Di Petro, un joven romano me esperaba en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Roma con una pancarta que llevaba mi nombre, llevándome enseguida al hotel que ya tenía reservado. Como el trayecto era de una hora, quería aprovecharla para ir preguntándole acerca de todo lo que veía a nuestro paso, pero fue imposible, porque Di Petro no hablaba ni inglés ni español, solo italiano, habiendo tenido que conformarme solo con tomar fotos desde el interior del vehículo. Afortunadamente, con el correr de los días aprendí buenas nociones de italiano que, por otra parte, ha sido fácil.

Como necesitaba euros para cubrir mis gastos, pregunté en la recepción del hotel sobre un banco o una agencia de cambios, pero de las cuatro recepcionistas que había, solo una se defendía en el inglés, y quien fue la que me indicó dónde podia sacar dinero con mi tarjeta de crédito. Las otras tres solo hablaban italiano, pero ninguna de las cuatro hablaba español. Ya con algunos euros en el bolsillo, se me ocurrió salir al centro de la ciudad a través del tren (En Roma le llaman Metro) que, para poder abordarlo, tenía que tomar un bus verde en la esquina, el cual me llevaría directamente a la estación.

Como me habían dicho que Roma era una ciudad un poco peligrosa, escondí mi tarjeta de crédito en un lugar recóndito, para después descubrir que me habían exagerado, porque una guía turística, y también otras personas, me dijeron que en Roma, como en ninguina ciudad europea existían atracos, fleteos, secuestros o robos a mano armada, pero que en cambio, y aprovechando las grandes multitudes que a veces se forman, sobre todo a la entrada del Vaticano, sí existían algunos hurtos de billeteras y celulares por parte de los gitanos a los turistas descuidados, o, como dicen en Colombia, a los que “dan papaya”.

Como por milagro, (ya que me muy difícil encontrar a alguien que hablara inglés o español) en el bus me tocó sentarme al lado de una señora peruana, quien me instruyó sobre la forma cómo podia llegar al centro de la ciudad. Me dijo que en la última parada de ese bus, en la estación La Laurentina, tenía que tomar el Metro B, hasta la estación Termini; que allí tenía que cambiar de tren y tomar el Metro A; (Roma solo tiene dos líneas de trenes, la A y la B) hasta la parada Octaviano, y que allí saliera y caminara tres cuadras a la izquierda. Pero parece que tomé mal un tren y me perdí en en el subterráneo; y lo grave fue que al tratar de pedirles una orientación a los pasajeros, nadie, absolutamente nadie, hablaba ni inglés ni español, solo italiano. De tal manera que por un momento pensé que no era cierto aquel dicho popular de que “Preguntando se llega a Roma”. PROXIMA EDICION: Roma, la clásica, histórica y deslumbrante “Ciudad Eterna”.