Con el sol del verano llega un riesgo más alto de cáncer de piel

El verano está en el horizonte, y con los cielos soleados llega una advertencia para protegerse del cáncer de piel.

“El cáncer de piel, como todos los tipos de cáncer, es capaz de destrozar el tejido sano y propagarse a partes lejanas del cuerpo”, enfatizó el Dr. C. Blake Phillips, miembro del departamento de dermatología de la Universidad de Alabama, en Birmingham.

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Es importante tomar medidas para prevenirlo y reconocer las señales tempranas.

“Si no se detectan o se tratan, los cánceres de piel llevan a la pérdida de las funciones vitales o a la muerte. Es importante examinar su piel y vigilar cualquier cambio que pudiera ser una señal de cáncer de piel”, añadió Phillips.

La mayoría de los cánceres de piel se deben a la exposición a la radiación ultravioleta del sol u otras fuentes, como las camas de bronceado, señaló Phillips.

Para proteger su piel del sol, vístase de forma adecuada y use un filtro solar, dijo.

“Recomiendo que se use un filtro solar con un FPS de 30 o más cada día en las áreas expuestas al sol”, aconsejó Phillips en un comunicado de prensa de la universidad.

“Busque productos que no sean grasientos y que bloqueen los rayos UVA y UVB. Muchos humectantes comunes contienen ahora filtro solar, lo que hace que seleccionar un filtro solar cómodo sea bastante fácil y barato”, dijo.

Además, lleve ropa que proteja del sol y use un sombrero de ala ancha y gafas de sol. No salga al exterior durante las horas de más sol (de 10 a.m. a 5 p.m.). En lugar de eso, haga actividades en el exterior en la mañana o al anochecer, sugirió.

Si desarrolla un cáncer de piel, debe saber que la mayoría “tienen una tasa de curación excelente si se detectan y tratan pronto”, explicó Phillips. “Animo a que se aprendan las señales de cáncer de piel y que se hagan autoexámenes entre las visitas clínicas. La concienciación de los pacientes es muy útil para el diagnóstico temprano”.

Los tipos más comunes de cáncer de piel son el carcinoma de las células basales, el carcinoma de células escamosas y el melanoma.

“Las señales de los cánceres de piel no melanoma incluyen lesiones de color rojo que crecen de forma continua, heridas que no se curan o cortezas en la piel, bultos con la superficie ‘perlada’ o traslúcida, y cualquier crecimiento sensible en la superficie de la piel”, según el comunicado de prensa.

El melanoma es la forma más letal de cáncer de piel. Los melanomas tienen una pigmentación oscura, áreas descoloradas o bultos con una forma asimétrica, bordes irregulares o una superficie negra oscura o multicolor. Aunque la mayoría de los melanomas no crecen a partir de lunares, se deberían examinar los lunares nuevos o que han cambiado en la adultez, aconsejaron Phillips y sus colaboradores.

“Debería ir al médico si está preocupado por una lesión que esté cambiando, ha comenzado a presentar síntomas o no se cura”, planteó Phillips. “Si tiene un familiar de primer grado con melanoma o tiene muchos lunares oscuros, es una buena idea que un dermatólogo le realice un examen cutáneo de referencia”.

Los médicos deberían examinar a los pacientes con piel en un estado precanceroso o con cánceres de piel previos al menos una vez al año, pero algunos pacientes requieren de exámenes más frecuentes.