Simeone confirmó la reducción del contrato en Atlético

MADRID (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, confirmó este viernes la reducción de su contrato en dos años, de 2020 a 2018, remarcó que es lo que el club y él creen “justo”, dijo que no le “cambia absolutamente nada” y recalcó: “Si estoy acá es porque quiero estar acá”.

La nueva situación sobre su contrato centró las cuatro primeras preguntas de la rueda de prensa tras el entrenamiento. A la primera, ratificó la información: “Es cierta. Hemos hablado con el club y, como siempre desde que hemos llegado, hemos tomado las mejores decisiones tanto para el club como para el equipo”.

“Y en conjunto con los dirigentes hemos decidido esta situación, que no impide seguir renovando a partir de la finalización del contrato”, explicó.

“Entonces, quédense tranquilos, que estamos bien”, añadió el técnico, después preguntado por los motivos que han provocado esa decisión: “Que nosotros entendemos con el club que es necesario para hacer lo que creemos justo, porque los contratos son privados y entendemos que es una situación importante para todos”.

“Tengo muy claro que cualquier cosa que podamos hacer o decir genera alguna crítica o alguna situación positiva. Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Si estoy acá es porque quiero estar acá, si decidí hace cuatro años y medio seguir manteniendo esta comunión con el club, con los jugadores, con la gente, con el ambiente es porque se siente y lo único que me moviliza es la energía que siento con el ambiente”, continuó.

“Y al que no me crea, mala suerte, y el que me crea, que me conoce, sabe que me guío por lo que me pasa por la cabeza y el corazón. Y, a partir de ahí, no voy a cambiar, porque ya tengo 46 años y es difícil que me cambien a estas alturas de mi vida”, agregó.

Y a la cuarta pregunta, la última sobre ese asunto, insistió: “Ya creo que fui bastante claro con lo que opino. Estamos bien, estoy contento donde estoy, me guío por los sentimientos y el corazón y no me cambia absolutamente nada”.

“No me moviliza absolutamente nada, pero nada, nada… Lo único que me moviliza es ver a los muchachos que me dan el corazón y la vida. A partir de eso, estamos felices y estamos bien. Y no se preocupen que dentro de dos años también podemos renovar. A ver si ya me quieren echar dentro de dos años”, concluyó sobre ese asunto.

DE CARA AL PARTIDO CON EL GIJÓN

Después, habló del Sporting de Gijón, su rival este sábado en el estadio Vicente Calderón. “Es un rival que nos ha costado, que el año pasado en el Calderón trabajó muy bien y en Gijón lo mismo. Es un equipo muy bien trabajado, que tiene chicos sobre los espacios que trabajan muy bien, con las ideas muy claras, y eso nos llevará a nosotros a hacer un partido con mucha cabeza, intentando llevarlos para donde creemos que les podemos hacer daño”, valoró.

Centrado “absolutamente” en el partido de este sábado, aunque el próximo miércoles espere el Barcelona en el Camp Nou, Simeone repasó que su equipo llega “bien” a la cita de mañana. “Los dos resultados fuera de casa nos hicieron bien”, apuntó el entrenador.

“Seguramente, el segundo tiempo en Vigo fue cercano a lo que creemos y hubo grandes pasajes del partido de la Liga de Campeones que fueron muy buenos contra un rival duro, tácticamente muy bien parado. Pudimos lastimarlos aunque evidentemente nos faltó esa consistencia en el final del partido para irnos más tranquilos”.

Simeone, además, explicó que el argentino Nicolás Gaitán y el belga Yannick Carrasco tienen sitio juntos en una alineación titular: “Sí, claro. Es una opción. Este plantel nos permite un montón de opciones. Estará en la decisión mía puntualmente llevarla a cabo, pero sí claramente pueden jugar Gaitán y Carrasco, porque tienen trabajo hacia atrás, juego asociado, velocidad…”

“A ver cómo los acompañaríamos con dos medios de características de lo que creamos, pero sí pueden jugar tranquilamente. Lo han hecho ya en pasajes del segundo tiempo, pero de inicio también”, agregó el técnico, que expuso: “Gaitán posiblemente sea más apto para jugar contra equipos que se cierran más atrás”.