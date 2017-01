Sergio Ramos: “Los que insultan a mi madre no merecen ningún respeto, el sevillismo sí”

SEVILLA.- Sergio Ramos siempre da la cara. El capitán del Real Madrid no tuvo un partido fácil en el Ramón Sánchez Pizjuán por culpa de los radicales del Sevilla. Una vez más, el de Camas fue increpado por los ultras del conjunto andaluz, que no le perdonan su marcha al Madrid. Durante los 90 minutos tuvo que soportar insultos de muy mal gusto como “¡Sergio Ramos hijo de puta!” o “¡Ramos muérete!”. Por ello, cuando transformó un penalti a lo Panenka pidió perdón a todo el estadio sevillista, menos a ese sector que siempre le ataca. Tras el encuentro acudió a zona mixta con el semblante muy serio y habló claro.

“Hace mucho tiempo que estoy viniendo a jugar aquí. No ha sido un recibimiento como hubiese querido, como lo han tendido otros jugadores. No he faltado el respeto. He pedido perdón a todos menos a una parte del estadio”, explicó Ramos.

“Al final siempre va a ser mi casa. Siempre que vengo aquí va a ser mi casa, pero cuando insultan a tu madre no te vas contento. He visto a Rakitic o Dani Alves, que no han mamado sevillismo desde pequeños, ser recibidos como si fueran dioses. Me debo al Real Madrid y soy el capitán”, añadió.

“El día que me entierren será con una bandera del Real Madrid y otra del Sevilla. Me he disculpado ante parte de la afición”, aseguró. También dijo que “si una parte del estadio te pita desde el minuto uno y se acuerda de tu madre pues no les pido perdón por el gol. Los que insultan a mi madre no merecen ningún respeto, el sevillismo sí”.

Este asunto lo cerró apuntando a José María del Nido: “Han pasado muchos años y no sé si merece la pena. Del Nido explicó la situación de una manera que no era la correcta y hubo gente que no lo quiso entender”.

Sobre el partido aseguró que está “contento porque se ha cumplido el objetivo ante un rival que siempre lo pone difícil”. “Seguimos manteniendo la racha y hay que esperar al siguiente y centrarnos en la Liga”, continuó.

Por último, finalizó hablando del partido del próximo domingo ante los hispalenses: “Nos estamos jugando la Liga, va a ser un partido muy complicado y vamos a intentar ganar los tres puntos”.

