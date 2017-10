Senadores presentan proyecto para bloquear prohibición musulmana de Trump

HARTFORD.- Horas después de que las restricciones del presidente Donald Trump, con respecto a los extranjeros provenientes de ocho países musulmanes, entraran en vigencia, los senadores federales Chris Murphy de Connecticut y Dianne Feinstein de California encabezaron una coalición de 27 senadores para presentar un proyecto de ley con el fin de revertir la orden ejecutiva del mandatario y bloquear su implementación.

Específicamente, el proyecto de ley, que es similar a la legislación anterior que Murphy introdujo a principios de este año para bloquear las primeras prohibiciones de viaje de la administración Trump, tiene como propósito retener los fondos para hacer cumplir la orden ejecutiva.

El proyecto de ley también declara ilegal la orden ejecutiva basada en la Immigration and Nationality Act de 1965, que prohibió la discriminación en contra de los inmigrantes sobre la base de su origen nacional.

La orden ejecutiva de Trump iba a comenzar la medianoche esta semana, el miércoles 18 de octubre de 2017, pero los jueces en Hawai y Maryland detuvieron con éxito la prohibición.

“Al igual que la primera y segunda versiones de la prohibición musulmana, esta sigue siendo ilegal, discriminatoria y perjudicial para la seguridad de nuestra nación”, señaló Murphy.

“Esta prohibición está directamente en manos de ISIS y organizaciones terroristas de todo el mundo. El ISIS ya lo está utilizando como forraje de reclutamiento para convencer a quienes huyen de la persecución de que no tienen cabida en nuestra sociedad, y la propia administración de Donald Trump admitió que no hay justificación de seguridad nacional para ello. Espero que mis colegas republicanos defiendan los valores y la seguridad estadounidenses y apoyen esta medida”.

Por su parte, la senadora Dianne Feinstein de California comentó que “no nos equivoquemos, la prohibición de viaje del presidente Trump es otro esfuerzo discriminatorio para cumplir su promesa de campaña de promulgar una ‘prohibición musulmana’. El intento del gobierno de ocultar esta prohibición no engaña a nadie, como lo demuestran dos fallos en contra de un tribunal federal. La orden es contraria al principio de libertad religiosa y no fortalece nuestra seguridad nacional, el Congreso no debe financiar su implementación”.

Además de Murphy y Feinstein, varios senadores copatrocinaron el proyecto de legislación como Patrick Leahy (Vermont), Patty Murray (Washington), Jack Reed (Rhode Island), Chuck Schumer (Nueva York) Tom Carper (Delaware), Bob Menendez (New Jersey), Ben Cardin (Maryland), Bernie Sanders (Vermont), Amy Klobuchar (Minnesota), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Jeanne Shaheen (New Hampshire), Jeff Merkley (Oregon), Michael Bennet (Colorado), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Al Franken (Minnesota), Chris Coons (Delaware), Richard Blumenthal (Connecticut), Brian Schatz (Hawaii), Tammy Baldwin (Wisconsin), Mazie Hirono (Hawaii), Elizabeth Warren (Massachusetts) , Ed Markey (Massachusetts), Cory Booker (New Jersey), Chris Van Hollen (Maryland), Tammy Duckworth (Illinois.), Maggie Hassan (New Hampshire) y Kamala Harris (California).

Un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9 circuito bloqueó la anterior orden de inmigración del presidente Trump y citó que la prohibición “es contraria a la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional”.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos también publicó un memorando que concluye que la ciudadanía en uno de los países de mayoría musulmana incluidos en la prohibición de viaje del presidente Trump es un “indicador improbable” de amenazas de terrorismo a los Estados Unidos.

En enero pasado, Murphy escribió un artículo de opinión en el Huffington Post sobre la prohibición de viajar del presidente Trump, titulado How Trump Just Made America Less Safe.