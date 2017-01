Senador se compromete con dreamers a defender Acción Diferida

NEW HAVEN.- “Voy a luchar con todo y haré todo lo que esté a mi alcance para defenderlos a ustedes y a sus familias”, manifestó el senador federal Chris Murphy en una sala llena de jóvenes en el área de Fair Haven de esta ciudad, quienes temen que el presidente Donald Trump los deporte.

“Ustedes también son estadounidenses y son parte importante de nuestro país”, declaró Murphy a los soñadores que desean continuar bajo la Acción Diferida y que anhelan una reforma migratoria que les conceda un camino a la ciudadanía.

Murphy hizo la promesa de luchar por la Acción Diferida el domingo pasado a unos 20 jóvenes estudiantes indocumentados, que vinieron al país siendo niños y buscan continuar con sus sueños.

Actualmente, los dreamers tienen autorización para permanecer legalmente en los Estados Unidos a través del programa Acción Diferida, que les permite estudiar en la universidad y tienen permiso de trabajo.

Bajo la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, las personas que ingresaron al país como niños indocumentados, al cumplir ciertas condiciones, podrían recibir un permiso de trabajo y un período de dos años de aplazamiento de la deportación.

Con las promesas del presidente electo Donald Trump, muchas de las personas que se reunieron en las oficinas de la Junta for Progressive Action, expresaron sentirse preocupados sobre la Acción Diferida y su futuro en los Estados Unidos.

Una de las preguntas de los dreamers fue: “¿Se puede continuar en el programa aunque haya una lista de personas para deportar?”

Murphy respondió que los abogados están explorando esta cuestión. Dijo que el peor de los casos sería que al cumplir con la ley las personas se convirtieran en blancos de castigo, sin embargo, los dreamers no son prioridad para la deportación, sino aquellos inmigrantes con antecedentes criminales.

“No sería ético para este país si el personal del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) vaya a los hogares e incluyan en esa lista a las personas sin antecedentes criminales como los dreamers, sería un desastre moral épico para los Estados Unidos y un desastre épico de las relaciones públicas para Trump y los republicanos”, indicó el Senador federal.

Denia Pérez, quien entró al país desde los 11 meses de edad y ahora tiene 27 años. Como estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Quinnipiac, tiene protección de la Acción Diferida.

“Siempre existe el riesgo de compartir información, pero políticamente, no tendría sentido que el ICE se dirija a los beneficiarios de la Acción Diferida, pero es un miedo que la gente tiene”, expresó Pérez.

En la sesión del domingo, Murphy se reunió con los beneficiarios de la Acción Diferida y activistas en pro de la reforma migratoria, incluyendo Camila y Carolina Bortolleto, cofundadoras de Connecticut Students for a Dream (C4D), y Suzanne Lagarde, presidenta del Fair Haven Community Heath Center.

El Senador precisó que quería escuchar sus preocupaciones, proporcionar su evaluación hacer de la reforma migratoria y asegurarles su compromiso con su derecho a permanecer legalmente en los Estados Unidos.

Murphy se encuentra en el Appropriations Committee del Senado, que establece cómo se desembolsa el dinero a través del presupuesto federal.

Se comprometió a ser un defensor de New Haven en esa lucha, al indicar que los republicanos en ambas casas han tratado de recortar fondos de las ciudades basadas en las políticas de inmigración.

Incluso con el respaldo de las mayorías republicanas, esa legislación seguiría necesitando votos demócratas, precisó Murphy, quien aclaró que como presidente, Donald Trump seguirá necesitando una ley para evitar que las ciudades reciban fondos.

“No puede retirar fondos de las ciudades por un capricho personal, no tiene poder para eso”, precisó Murphy.

El Senador federal señaló que los republicanos en la Cámara de Representantes se han resistido a la reforma migratoria. Los opositores expresan su preocupación de que programas como la Acción Diferida estimulen la inmigración ilegal. Sin embargo, el Senado ha mostrado históricamente un apoyo bipartidista a la DREAM Act (Development, Relief & Education for Alien Minors), que aunque repetidamente no se convirtió en ley, estableció elementos de los criterios para los beneficiarios de la Acción Diferida.

Además, agregó que dijo que ha existido un apoyo bipartidista del Senado a los caminos de los dreamers para convertirse en ciudadanos.