Semana de concientización sobre el envenenamiento por plomo

NORWALK.- Para aumentar la conciencia sobre la prevención del envenenamiento por plomo en los niños, el Departamento de Salud de esta ciudad, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el US Department of Housing and Urban Development participan en la National Lead Poisoning Prevention Week (NLPPW) que se celebra del 23 al 29 de octubre.

El tema de este año de la NLPPW es Lead-Free Kids for a Healthy Future (Niños sin plomo para un futuro saludable), que pone de relieve la importancia de examinar su casa, llevar a su hijo al médico para comprobar si se encuentra saludable y aprender cómo prevenir los efectos graves para la salud del envenenamiento por plomo.

En observancia de la NLPPW, el Departamento de Salud de Norwalk está compartiendo la información en su sala de espera, en 137 East Avenue, y proporciona consejos en su página de Facebook www.facebook.com/norwalkhealth y cuenta de Twitter (@norwalkhealth).

Según la agencia, a pesar de la continua presencia del plomo en el medio ambiente, el envenenamiento por plomo es totalmente prevenible.

Además de sus actividades durante la NLPPW, el Departamento de Salud trabaja todo el año para ayudar a combatir el envenenamiento por plomo, mediante el uso de personal capacitado y certificado para llevar a cabo investigaciones y conducir inspecciones y educando a la comunidad sobre formas en que pueden prevenir el envenenamiento por plomo, especialmente en niños de 6 años y más jóvenes, explicaron las autoridades.

Casi medio millón de niños que viven en los Estados Unidos tienen niveles elevados de plomo en la sangre que pueden causar un daño significativo a su salud, de acuerdo con los CDC.

Esta estimación se basa en los niños con niveles de plomo en sangre de 5 microgramos por decilitro (mcg/dl) o superior utilizando los datos de las encuestas nacionales realizadas en 2007-2008 y 2009-2010, agregó la agencia.

Las principales fuentes de exposición al plomo en los niños de los Estados Unidos incluyen la pintura a base de plomo y el polvo contaminado en los edificios deteriorados.

Los niños también pueden estar expuestos al plomo de fuentes adicionales, incluyendo el agua potable contaminada, llevar a casa las partículas de plomo desde el lugar de trabajo y a través del suelo, precisaron los CDC.

Los padres pueden reducir la exposición de los niños al plomo de muchas maneras, incluyendo una prueba de su casa. Antes de comprar una vivienda antigua, puede solicitar una inspección de plomo.

Otra manera es hacer que su hijo sea examinado. En Connecticut, se requiere que los pediatras pongan a prueba a todos los niños durante 1 años y 2 años, para verificar que no tengan plomo en su sistema.

Además, es importante que los padres de familia obtengan información útil acerca de la prevención del envenenamiento por plomo en niños, la misma que está disponible a través del Departamento de Salud de Norwalk llamando al 203-854-7776 y o en la web www.norwalkhealth.com.

Además, pueden conseguir información a través del Connecticut Department of Public Health Lead Poisoning Prevention and Control Program llamando al 860-509-7299, ingresando al sitio www.ct.gov/dph/lead o del National Lead Information Center en 800-424-LEAD (5323).