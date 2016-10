Seis claves para un Halloween seguro y libre de alergias

Estos consejos pueden aliviar la preocupación de los padres y ayudar a los niños con alergias a los alimentos o asma a disfrutar de la fiesta

Halloween puede ser realmente escalofriante para los niños con asma y alergias, y para sus padres, a menos que se tomen precauciones, aconseja un alergólogo.

“Tenga en cuenta ciertos consejos de sentido común cuando se prepare para la fiesta”, planteó Bryan Martin, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology, ACAAI).

“Prepararse un poco puede hacer que sus hijos pequeños no sufran reacciones alérgicas o ataques de asma”, dijo Martin en un comunicado de prensa de la ACAAI. Para ayudar a los padres a estar preparados, ofreció estos seis consejos:

Las máscaras pueden dar miedo. Para los niños con asma, intente elegir un disfraz que no requiera una máscara. Si un niño insiste en ponerse una, no debería quedar muy ajustada ni obstruir la respiración.

El maquillaje de Halloween a veces provoca reacciones alérgicas. Use solamente un maquillaje de gran calidad e hipoalergénico, y pruébelo en un área pequeña de la piel por adelantado para ver si desencadena una reacción.

Evite que salgan a pedir dulces. Los padres de niños con alergias alimentarias quizá tengan que pensar en alternativas como la búsqueda del tesoro, una película de miedo o una fiesta de Halloween con regalos seguros.

Esté preparado para las emergencias. Si salir a pedir dulces forma parte del plan, no olvide llevar un teléfono celular con la batería cargada, epinefrina para una emergencia y una bolsa con dulces seguros para comer algo por el camino. Los niños con asma deberían tomar los medicamentos y llevar consigo su inhalador.

Eche un vistazo a los dulces. Antes de que los niños coman algo que reciban en las visitas de Halloween, los padres deberían tirar cualquier dulce que no tenga una etiqueta o que no parezca seguro. Instruya a los niños con alergias con respecto a qué dulces no son seguros para ellos. Los padres pueden dar a los vecinos por adelantado algunos dulces que no causan alergia para que los niños puedan pedir dulces de forma segura.

Piense en ofrecer regalos que no sean comida. Una cantidad creciente de familias están intentando aumentar la concienciación sobre las alergias al poner una calabaza de color verde azulado fuera para que los niños con alergias alimentarias que pidan dulces sepan que tienen regalos que no son comida para ellos.

Artículo por HealthDay.

FUENTE: American College of Allergy, Asthma and Immunology