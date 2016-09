Se acerca plazo para inscribirse y votar en las elecciones presidenciales

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo, recordó a los neoyorquinos que deben registrarse para votar a más tardar el 14 de octubre con el fin de emitir su voto en las próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo el martes 8 de noviembre.

De acuerdo con los votantes que buscan registrarse para votar o para cambiar su información de inscripción, pueden hacerlo fácilmente utilizando el servicio de registro de votantes en línea en la página del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de Nueva York en dmv.ny.gov.

“El portal de votantes en línea de Nueva York ha ayudado a romper las barreras y llegar a la democracia, por lo que es más fácil registrar y asegurarse de que puede ejercer su derecho al voto el día de las elecciones. Animo a los votantes que necesitan registrarse o actualizar su información visitar este nuevo sitio web y asegurarse de se oye su voz”, declaró Cuomo.

Anteriormente, los neoyorquinos necesitaban inscribirse en una cuenta de MyDMV y registrarse para votar en línea. Gracias a una nueva característica en el sitio web, solamente se requiere visitar la página de registro de votantes en el sitio web del DMV.

La aplicación toma sólo unos minutos para completarse y ya no requiere que se cree una cuenta de MyDMV para participar.

Los votantes deben introducir la información de su licencia para conducir del estado de Nueva York, permiso, o identificación de no conductor, su fecha de nacimiento, código postal actual, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguridad Social y su correo electrónico. La información proporcionada se válida para garantizar la precisión y la seguridad, indicó Cuomo.

Desde que el gobernador Cuomo lanzó el sistema automatizado en línea de MyDMV en 2012, el DMV ha procesado más de 467 mil solicitudes de registro de votantes en línea, incluyendo más de 182mil 500 de los votantes por primera vez.

El DMV no aprueba o niega las solicitudes de registro de votantes. Una vez completado, el DMV envía las solicitudes de registro de votantes a la Junta de Elecciones del Condado para su revisión y acción.

Una vez procesado, el Condado notificará a los solicitantes ya sea que están registrados para votar o que se necesita información adicional para completar la solicitud.

Además, los neoyorquinos pueden utilizar la web de la Junta Estatal de Elecciones de Nueva York para comprobar su estado de registro de votantes en voterlookup.elections.state.ny.us/votersearch.aspx.

Para registrarse para votar, un neoyorquino debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años de edad antes del 31 de diciembre del año en el que se envía el formulario, comprobantes de su domicilios actual por lo menos 30 días antes de la elección, no estar en prisión o en libertad condicional por un delito grave, no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal y no reclamar el derecho a votar en otro lugar, finalizó Cuomo.