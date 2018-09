Rosa DeLauro: Los fondos federales de educación no deben usarse para armar a los docentes

NEW HAVEN.- Después de que la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, Betsy DeVos, anunciara este mes que “no tenía intención” de actuar contra los estados y las ciudades que usan fondos federales de educación para equipar a los maestros con armas de fuego, la representante federal de Connecticut, Rosa DeLauro señaló que es hora de que el Congreso actúe.

En una reunión celebrada en la Wilbur Cross High School, DeLauro comentó que el Congreso debe actuar para incluir un lenguaje claro en el presupuesto de Labor and Health and Human Services para prohibir el uso de los fondos federales de educación para comprar armas de fuego y entrenamiento de armas para el personal de la escuela.

El presidente Donald Trump y DeVos manifestaron que las escuelas pueden beneficiarse de tener maestros armados y deberían tener esa opción.

DeVos también indicó que le corresponde a los estados “si gastan el dinero federal para comprar las armas de fuego mientras los funcionarios luchan por encontrar las formas de prevenir las tragedias armadas en las escuelas”.

DeLauro expresó que el Student Support and Academic Enrichment Grant Program dentro del proyecto de ley de educación de la Every Student Succeeds Act tiene un costo de mil millones de dólares y tiene la intención de proporcionar a las aulas los apoyos socioemocionales y académicos, no para armar a los maestros.

La administración del presidente Donald Trump busca “explotar” el lenguaje dentro del programa de subvenciones para agregar armas a las escuelas, declaró DeLauro.

“Todos nosotros estamos aquí para denunciar el plan Trump y DeVos de militarizar nuestras aulas. No hay buenas investigaciones sobre la eficacia de armar a los profesores”, añadió la Congresista federal.

DeLauro precisó que el dinero de la subvención debe usarse para libros y para mejorar el internet en las escuelas, no para lanzar balas.

Precisó que en el tema de las armas, hay “pasos más grandes” para tomar para frenar la violencia armada y la seguridad pública, incluyendo la prohibición de todas las armas de asalto, agregar medidas de responsabilidad para los fabricantes cuando sus armas se utilizan para crímenes, entre otras medidas.

Aunque los maestros de New Haven no están armados, la Junta de Educación recientemente votó para despedir a varios consejeros escolares mientras contrataba guardias para que su equipo de seguridad interna trabaje con los oficiales de recursos escolares que fueron empleados por el Departamento de Policía de New Haven.

Mientras tanto, el distrito completó recientemente la instalación de su sistema de Board of Education Security Alarm Fire Emergency Response, que incluye más de 3 mil cámaras de vigilancia en las escuelas del distrito, a las que se puede acceder de forma remota por los primeros en responder.

“Tengo fe y confianza en la aplicación de la ley. Sabemos que necesitamos tener un alto sentido de seguridad hoy en día”, indicó DeLauro sobre el sistema.

DeLauro dijo que las escuelas deben encontrar “dónde radica ese equilibrio” entre mantener a las escuelas seguras y dirigir los recursos hacia la educación en lugar de la militarización y la vigilancia.

La Superintendente de Escuelas de New Haven, Carol Birks, comentó que en su programa de capacitación de docentes no se discutió sobre tomar las armas.

Agregó que existe una correlación entre los problemas de salud mental y la violencia en las escuelas, y aboga por “una solución más adaptable”.