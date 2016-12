Revelan estrategia para defender a los dreamers

WASHINGTON.- Con el fin de defender a los dreamers o soñadores y demás inmigrantes que están en peligro de la deportación bajo el gobierno del presidente electo, Donald Trump, activistas pro inmigrantes de la frontera sur divulgaron el miércoles una estrategia en varias fases.

De acuerdo con los defensores de los inmigrantes, la estrategia incluye educar a la comunidad inmigrante sobre sus derechos; hacer una petición en línea contra las deportaciones, y llevar a cabo una campaña de presión por la reforma migratoria, dirigida para los legisladores demócratas y republicanos en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos en Washington.

Según los defensores, esta estrategia es una respuesta a la “política agresiva” de Trump en contra de las comunidades inmigrantes, en particular los jóvenes “Dreamers”.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) explicó al diario La Opinión que esta estrategia es una respuesta a la política agresiva del presidente electo Trump en contra de las comunidades inmigrantes, en particular los jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos siendo niños o los dreamers.

García agregó al periódico que “si Trump no entiende que los inmigrantes son el futuro de este país, nuestro mensaje para él será que estos dreamers no están solos, que vamos a luchar por protegerlos si quedan expuestos a la deportación”,

Se conoció que el grupo de defensa lanzó esta semana una petición en línea que busca luchar contra la xenofobia y el racismo, además de una campaña de educación en la frontera con el propósito de que los inmigrantes conozcan sus derechos constitucionales y sepan cómo reaccionar si están frente a la policía o agentes de Inmigración.

García declaró a La Opinión que decenas de líderes comunitarios y promotores de los derechos participarán en ese esfuerzo de “primer nivel” en parques, iglesias, centros comunitarios y casas, debido a la zozobra y el miedo que existe en la comunidad inmigrante sobre posibles redadas.

El director ejecutivo de la BNHR indicó que es una emergencia que los inmigrantes indocumentados entiendan que, en el marco del debido proceso legal en los Estados Unidos, si un agente toca a su puerta, no tienen que abrirle a menos que tenga una orden de cateo y, si son arrestados, pueden solicitar un abogado y una audiencia frente a un juez.

García agregó que otra fase de la estrategia para defender a los soñadores o dreamers es cubrir a los 750 mil jóvenes amparados al programa de Acción Diferida (DACA) de 2012, que Trump ha prometido anular y dejaría desprotegidos a los estudiantes.

Ante tal situación, se conoció que BNHR lanzará una petición en línea y una campaña llamada como “We Are All DACA” (Todos Somos DACA), para presionar al Congreso a que defiendan ese programa y exigir que Trump lo deje intacto.

Según García, es importante que el Congreso retome la lucha por un “Dream Act”, como el que promovió infructuosamente durante varios años el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin.

El directivo señaló a La Opinión que “vamos a ir a Washington en algún momento de enero o febrero, para entregar una petición con miles de firmas al Congreso, para que resista el racismo y la xenofobia”.

La última fase será organizar una gran movilización en El Paso (Texas) el 10 de diciembre por la inclusión de los derechos y protestar contra el racismo y la xenofobia, que además coincidirá con el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, finalizó García.