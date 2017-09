Republicanos presentan su alternativa para los ‘soñadores’

Se trata de la Succeed Act que busca legalizar a los jóvenes indocumentados que fueron traídos al país siendo niños pero deben cumplir con ciertos “méritos”

HARTFORD.- Senadores republicanos presentaron esta semana una propuesta encaminada a la legalización de miles de jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos en su infancia, llamados dreamers (soñadores), que promueve una alternativa para aquellos que se encuentra bajo la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Los legisladores James Lankford (Oklahoma), Thom Tillis (Carolina del Norte) y Orrin Hatch (Utah) revelaron la Succeed Act, la cual buscará ganar el respaldo frente al DREAM Act, que es apoyado por los demócratas y algunos miembros republicanos.

La Succeed Act significa: Solution for Undocumented Children through Careers Employment Education and Defending our nation (Solución para los jóvenes indocumentados a través de carreras, empleo, educación y defendiendo nuestra nación).

De acuerdo con Lankford, el presidente Donald Trump apoya el concepto detrás del proyecto, aunque no lo ha visto, y adelantó que la iniciativa requiere ser parte de un paquete legislativo más grande.

Según los promotores del proyecto de ley, para ser elegibles, los interesados tendrían que pasar una verificación de antecedentes penales y ser graduados de escuela secundaria o equivalente, además de haber llegado a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2012 y con menos de 16 años.

Si se llegase a aprobar esta ley, los soñadores tendrían ‘residencia permanente condicional’ durante 10 años, un estatus que deberán renovar a la mitad de ese tiempo y bajo el cual deberán obtener un título universitario, servir en el ejército al menos tres años o estar constantemente empleados.

Después de ese plazo serían elegibles para solicitar una tarjeta verde de residencia permanente, y luego tendrían que esperar otros cinco años para aspirar a la ciudadanía.

Asimismo, los soñadores que obtengan tarjetas verdes se verán imposibilitados de solicitarlas para sus familiares, aunque podrían patrocinarlos si se convierten en ciudadanos, explicaron los legisladores que promocionan dicho proyecto de ley.

El proyecto generó protestas de los defensores de los derechos de los inmigrantes, ya que es considerada una propuesta más restrictiva que la de los demócratas.

De acuerdo con la organización CT Student for a Dream (C4D), las estimaciones son que menos jóvenes indocumentados serían capaces de calificar para la Succeed Act de los que habrían calificado bajo el DREAM Act.

Con la Succeed Act, algunos indocumentados podrían convertirse en ciudadanos en 15 años, creando una segunda clase de ciudadanos.

El apoyo a la juventud indocumentada está en todo momento alto, con una encuesta de ABC News que dice que el 86 por ciento de los estadounidenses apoyaría algo como el DREAM Act, mientras tanto, el 62 por ciento se opone al muro que el presidente Donald Trump planea construir en la frontera.

Camila Bortolleto, beneficiaria de DACA y coordinadora de campaña de C4D, comentó que “Trump y los republicanos son responsables de la terminación de DACA y el caos que ha venido con la eliminación de esta protección de la deportación para la juventud inmigrante”

La joven agregó que “el Congreso debe trabajar para aprobar la única solución apoyada por ambas partes, que es el DREAM Act, dirigido por los senadores Graham (R-SC) y Durbin (D-IL). Pedimos a los legisladores de ambas cámaras no retener a los soñadores como rehenes y que no negocien fichas por el muro en la frontera y las medidas de ejecución. Mi seguridad no significa nada si mi familia debe vivir con miedo a la deportación”

En el caso de la DREAM Act, el camino a la ciudadanía toma mucho menos tiempo, pero con la Succeed Act, la mayoría de los posibles beneficiarios tendrían unos 40 años en el momento en que puedan convertirse en ciudadanos estadounidenses con plenos derechos.

“La Succeed Act, es más de lo mismo: otro diseño presentado por los republicanos que sigue criminalizando a las comunidades de inmigrantes”, consideró Kica Matos, portavoz del Movimiento de Reforma Justa de la Inmigración.

“El proyecto exige la investigación extrema, restringe la reunificación familiar y la inmigración legal. Hemos visto todo esto antes y no vamos a tolerarlo”, añadió Matos.

A principios de este mes Trump anunció la decisión de eliminar el programa DACA, que protege de la deportación a unos 700 mil soñadores, y dio un plazo de seis meses al Congreso de los Estados Unidos para buscarle una alternativa.